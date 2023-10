GSV Moers beim Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach II

Moers. Spitzenspiel: Die Fußballerinnen des Niederrheinligisten GSV Moers treten als Tabellenzweiter beim Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach II an.

Zu einem echten Spitzenspiel treten am kommenden Sonntag, 15. Oktober, 12 Uhr, die Fußballerinnen des Niederrheinligisten GSV Moers als Tabellenzweiter beim Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach II an. Mit einem Sieg könnten die Moerserinnen bis auf einen Punkt an die Borussia heranrücken. Um sie zu überholen, würde es allerdings nicht reichen.

„Das wird für uns natürlich eine echte Herausforderung, die wir aber annehmen wollen“, erwartet GSV-Coach Eckart Schuster das bisher schwerste Spiel dieser Saison.

„Die Borussia ist eine sehr, sehr starke Mannschaft und bekommt immer auch noch Unterstützung vom Team aus der 2. Bundesliga“, kennt der Moerser Trainer den Kontrahenten und weiß gena, was auf ihn zukommt. In der 2. Bundesliga sind die Gladbacherinnen sehr gut gestartet, sind nach sechs Spielen mit neun Punkten auf Platz sechs zu finden.

Spielweise ist auf Technik ausgelegt

„Zudem spielen sie technisch sehr versierten Fußball mit vielen talentierten Spielerinnen. Das kommt unserer Spielweise, die ja auch auf Technik ausgelegt ist, entgegen“, so Schuster weiter. „Zudem bevorzugen sie auch eine sehr faire Spielweise.“

Die Zweitvertretung der Borussia ist noch besser in die neue Spielzeit hineingekommen als deren ersten Mannschaft. Von 21 möglichen Punkten nach sieben Spielen haben sie satte 19 eingesammelt und liegen damit vier Zähler vor dem GSV Moers.

Vor zwei Wochen nur 1:1 gespielt

echs Ligaspiele konnten die Reserve-Gladbacherinnen gewinnen. Nur einmal gaben sie vor zwei Wochen mit dem 1:1 gegen DJK Tusa 06 Düsseldorf zwei Punkte ab. Eine Woche später, am vergangenen Sonntag, gab es aber wieder einen deutlichen 5:0-Erfolg bei der TSV Urdenbach.

Bei den Gästen vom GSV Moers ist die Torhüter Sandra Goertz wieder zurück. Doch Eckart Schuster hält sich derzeit allerdings noch offen, ob sie wieder für Laura Kleinwegen in den Kasten zurückkehren wird: „Wir werden sehen, in welcher Form sie sich im Training präsentiert. Noch völlig offen ist der Einsatz von Sena Alina Gökcek, die angeschlagen ist und bisher nicht trainieren konnte. Ein Fragezeichen steht auch noch hinter Hakima Lahjar, die sich beim Spiel gegen Lankern einige Blessuren eingehandelt hat. Also müssen wir wieder einmal abwarten, mit welcher Formation wir in die Partie starten können.“

