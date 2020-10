Grünes Licht von der Stadt: Moerser SC darf vor Fans spielen

Moers. Am Sonntag darf Volleyball-Zweitligist Moerser SC im Heimspiel gegen VV Humann Essen trotz Corona vor Zuschauern auflaufen.

Das Heimspiel des Moerser SC gegen den VV Humann Essen in der 2. Volleyball-Bundesliga wird am Sonntag ab 16 Uhr wohl mit Zuschauern stattfinden. Das Ordnungsamt der Stadt Moers gab dem MSC grünes Licht, rund 250 Besucher im Enni-Sportzentrum in Rheinkamp zuzulassen. Die aktuelle Corona-Verordnung für bundesweite Sportligen besagt ja bekanntlich, dass ab einem Inzidenzwert von höher als 35 eigentlich keine Fans beim Spiel zugelassen seien.

„Wir haben mit dem Ordnungsamt gesprochen und positive Signale erhalten“, betont MSC-Chef Günter Krivec im Gespräch mit der Redaktion, „dazu haben wir auch noch einen 70-seitigen Corona-Katalog mit Maßnahmen eingereicht.“ Das war offenbar so stimmig, dass das Ordnungsamt dem MSC entgegen der NRW-Landesverordnung die Partie vor Publikum doch gestattet. „Das Corona-Konzept ist überzeugend“, betont der beim Moerser Ordnungsamt zuständige David Kreul gegenüber der Redaktion.

MSC-Spieler werden getestet

Die Corona-Auflagen sind aufgrund des aktuell dynamischen Geschehens im Übrigen von Seiten der VBL für die erste und zweite Bundesliga noch einmal erhöht worden. Die MSC-Spieler werden am Donnerstag vor dem Training auf das Virus getestet. „Bisher sind alle gesund und munter“, versichert Trainer Hendrik Rieskamp, „wir haben derzeit weder Verletzungsausfälle, noch erkrankte Spieler.“

Nach den beiden Siegen gegen Baden (3:0) und in Bocholt (3:2) freut sich Rieskamp auf das Derby gegen Essen: „Wir haben unter unseren Fans eine gute Euphorie geschaffen mit der Zielvorgabe, vielleicht die sportliche Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen. Das wollen wir natürlich auch gegen die Humänner weiter stärken.“

Im Gegensatz zum MSC haben die Essener vor zwei Wochen beim 1:3 gegen Warnemünde ohne Publikum spielen müssen. Das erfahrene Team rückt mit Dauer-Leistungsträger Jan Holthaus an, der als starker Diagonalspieler zu beachten ist.

Im Training der vergangenen Tage haben die Moerser vor allem daran gearbeitet, die Eigenfehler-Quote zu minimieren. „Auch wenn wir in Bocholt zuletzt gewonnen haben: Mit der Leistung konnte ja keiner wirklich zufrieden sein“, betont Leistungsträger Felix Orthmann, der beim 3:2 als einer der wenigen Gästespieler zu überzeugen wusste.

Zielvorgabe: zwei Spiele, zwei Siege

Unter dem Leistungsradar segelte in der Euregiohalle unter anderem Lukas Schattenberg. Den stämmigen Außenangreifer nahm Trainer Rieskamp zügig im ersten Satz vom Parkett. „Ich würde unsere Leistung aber nicht an Lukas festmachen wollen. Wir waren als Mannschaft schlecht. Lukas wird gegen Essen sicher besser spielen als in Bocholt“, betont der Coach.

Die Zielvorgabe ist übrigens schon gemacht. „Gegen Essen und am Samstag darauf in Braunschweig wollen wir zwei Siege holen“, betont Hendrik Rieskamp.