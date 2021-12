GRMSV Moers holt jede Menge Edelmetall zum Jahresausklang

Moers. Kurz vor Weihnachten lädt der RSV Knetterheide nach Bad Salzuflen zum letzten Hallenradsport des Jahres ein. Der GRMSV Moers ist natürlich dabei.

Der Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers folgte zum Ende des Jahres noch einer Einladung vom Rad- und Kraftfahrerbund (RKB) Landesverband NRW zu einem Weihnachtsturnier im Hallenradsport, das der RSV Knetterheide in Bad Salzuflen ausrichtete. Neun Aktive des GRMSV Moers gingen schließlich dort in sechs Disziplinen an den Start. Und das am Ende überaus erfolgreich.

Bei diesem Turnier feierten sowohl Katharina Reitz in der U9 als auch Smilla Sulimma in der U11 ihre Wettkampfpremiere. Katharina Reitz startete im 1er-Kunstradsport der Schülerinnen U9. Sie hatte fünf Konkurrentinnen in ihrer Klasse, startete nach der eingereichten Punktzahl als Drittplatzierte. Sie legte eine klasse Leistung aufs Parkett und konnte sich mit ihrer Darbietung um eine Platzierung nach vorne schieben. Kurzum: erstes Mal gefahren, erstes Mal auf dem Treppchen. Und dann auch noch eine Silbermedaille. Bei den Schülerinnen U11 hatte es Smilla Sulimma ebenfalls mit fünf Mitstreiterinnen zu tun. Sie blieb ihrer Favoritenrolle gerecht und verteidigte ihren ersten Platz in souveräner Manier. In der U13-Klasse ließ außerdem Tabea Winkler ebenfalls nichts anbrennen und verbesserte sich um eine Platzierung. Damit stand auch sie schließlich ganz oben auf dem Siegerpodest.

Premieren für Katharina Reitz und Smilla Sulimma

In der U15 Klasse lief es bei Aulona Nuhaj diesmal nicht so gut, aber sie konnte jedoch am Ende noch ihren zweiten Platz verteidigen. Das gleiche Edelmetall nahm Emma Lotta Beckers in der Juniorinnen Disziplin in Empfang.

Schließlich startete im 4er-Kunstradsport der Elite Frauen auch noch das GRMSV-Quartett Franziska Milbrandt, Lina Marcella Beckers, Alina und Anika van Zütphen. Die vier routinierten Grafschafterinnen verpassten dabei knapp eine neue persönliche Bestleistung, standen im letzten Turnier dieses Jahres dennoch als Siegerinnen ganz oben auf dem Podest.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region