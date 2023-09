GRMSV Moers hat eine neue, junge 4er-Kunstradsport-Formation

Moers. Der Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers feiert Erfolge im Hallenradsport beim Hebeturmpokal in Hochheide. Mit einer Premiere.

Der Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers mischte erfolgreich im Hallenradsport beim Hebeturmpokal vom Nachbarverein RMSV Wanderlust Hochheide in der Glückauf-Halle mit. Der GRMSV trat dort in sieben Disziplinen im Landespokalturnier an, holte sich gleich fünf der begehrten Podestplätze.

Im 1er-Kunstradsport der Schülerinnen U9 verpasste Jule Samwer ganz knapp eine persönliche Bestleistung und Platz drei. Bei den Schülerinnen U11 wurde Katharina Reitz Fünfte mit neuer persönlicher Bestleistung. Im 1er-Kunstradsport Schülerinnen U13 trat Smilla Sulimma mit der zweithöchsten Schwierigkeit an und holte sich ebenfalls mit neuer Bestmarke den Siegerpokal in ihrer Klasse. Tabea Winkler behauptete in der U15 ihren zweiten Platz und holte sich den entsprechenden Pokal.

Aulona Nuhaj mit Problemen

Bei den Juniorinnen wurde Aulona Nuhaj Zweite. „Nach acht sturzfreien Darbietungen in diesem Jahr, hatte sie gleich zweimal Probleme bei der gleichen Übung und büßte so Punkte ein, die nicht zum Sieg reichten“, heißt es vom GRMSV.

Mit Finn Rayen hat der Moerser Verein auch einen männlichen Starter in seinen Reihen. Der startete bei den Schülern U11 und holte sich den Siegerpokal.

Nach langer Zeit konnte der GRMSV auch wieder eine Nachwuchsmannschaft im 4er-Kunstradsport ins Rennen schicken. Saskia Kohl, Fabienne Rayen, Tabea Winkler und Smilla Sulimma hatten ihren ersten Auftritt vor einer Jury und machten ihre Sache gut. Auf Anhieb verwiesen sie den Konkurrenten aus Bad Salzuflen auf Platz zwei und konnten ihren ersten Sieg beim ersten Turnier feiern.

