GRMSV Moers als glänzender Ausrichter im Niederrheinpokal

Moers. Der Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers richtet den diesjährigen Niederrheinpokals im Hallenradsport aus, feiert dabei Erfolge.

Der Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers war Ausrichter des diesjährigen Niederrheinpokals im Hallenradsport. Im Enni-Sportpark-Rheinkamp kamen Gäste aus ganz Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Belgien. Und der GRMSV holte gleich sechs Treppchenplätzen.

Im 1er-Kunstradsport der Schüler U11 verbesserte Fynn Rayen seine persönliche Bestleistung vom vergangenen Landespokalturnier um einen Punkt und holte den Siegerpokal seiner Disziplin. Bei den Schülerinnen in der gleichen Altersklasse schloss Katharina Reitz ihre Kür mit einer neuen Bestmarke ab und gewann ebenfalls. Für Vereinskollegin Jill Tschage lief es allerdings nicht so gut. Sie wurde in der gleichen Klasse Elfte.

Favoritin Smilla Sulimma verteidigt ihre Spitzenposition

In der U13 verteidigte Favoritin Smilla Sulimma ihre Spitzenposition souverän mit Bestleistung. June Tschage behauptete ihren fünften Rang mit einer sturzfreien Kür, um Haaresbreite an einer neuen Bestleistung vorbei. Ebenfalls mit 0,5 Punkten denkbar knapp verpasste bei den Schülerinnen U15 Tabea Winkler Platz zwei. Sie freute sich aber über eine neue persönliche Bestleistung und den dritten Rang. Aulona Nuhaj lies in der Juniorinnen-Klasse nichts anbrennen, zeigte der Jury wieder eine sturzfreie Kür, was im Endklassement souverän Platz eins bedeutete.

Die 4er-Kunstrad Formation der Elite Frauen mit Lina Marcella Beckers, Franziska Milbrandt, Alina und Anika van Zütphen fuhr nach längerer Trainingspause wieder einmal vor einer Jury. „Es läuft noch nicht rund im Quartett, aber sie hoffen bis zur DM-Quali, die nötige Form erreicht zu haben“, heißt es vom GRMSV. Auf dem eigenen Turnier siegten sie dennoch.

