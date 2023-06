Gold bei den Special Olympics World Games für den Moerser TV

Moers. Zu den Special Olympics World Games schickt der Moerser TV gleich ein Sextett nach Berlin. Und das kommt prompt mit einer Goldmedaille zurück.

Bei den Special Olympics World Games, den Olympischen Spielen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, die gerade in Berlin ausgetragen worden sind, mischten gleich sechs Personen von der Hockeyabteilung vom Moerser TV mit. Zwei als Sportler, vier weitere als Schiedsrichter und freiwillige Helfer, den sogenannten Volunteers. Erstmals war die Sportart Specialhockey bei diesen Spielen dabei. Vorerst als Demonstrationswettbewerb. Doch nach dem bunten Spektakel in der Bundeshauptstadt wurde die Sportart nun offiziell in die Welt der Special Olympischen Sportarten aufgenommen. Das wurde in einem feierlichen Akt mit der Unterzeichnung eines entsprechenden Schreibens festgezurrt.

Doch daran hatten anfangs Simone Ohlig und Andre Bobnic überhaupt keinen Gedanken verschwendet. Die beiden Specialhockey-Aktiven, die beim Moerser TV erst 2021 mit der Sportart begonnen und, wie berichtet, schnell auf sich aufmerksam gemacht hatten, nahmen zuerst diese besondere Atmosphäre der Spiele auf. Der Deutsche Hockey Bund hatte bereits im vergangenen Jahr Ohlig und Bobnic an die Nationalmannschaft im Specialhockey herangeführt. Mittlerweile ist das MTV-Duo fester Bestandteil der des deutsche Teams. Sie spielten bereits bei den Nationalen Special Olympic Games Niederlande sowie bei der Europameisterschaft in Amsterdam.

7:2 im Finale gegen Tschechien

Doch der sportliche Höhepunkt stand erst jetzt an. In Berlin. Und da machten die beiden vom MTV ihre Sache mehr als gut. Deutschland stellte zwei Mannschaften in diesem Demonstrationswettbewerb. Simone Ohlig startete mit Deutschland 1 in der Championship-Gruppe, Andre Bobnic mit Deutschland 2 in der Challenge-Gruppe.

Und dort sicherte er sich mit der Mannschaft nach einer grandiosen Vorrunde und Platzierungsspielen schließlich im Finale gegen Tschechien mit dem 7:2-Erfolg den Sieg – und die Goldmedaille. Simone Ohlig holte sich in der Parallelgruppe einen tollen vierten Platz, knapp an einem Treppchenplatz und einer Medaille vorbei.

Erfahrene und routinierte Schiedsrichterinnen

Lisa Wagner, Tochter von Frank Wagner, Trainer der 1. Herrenmannschaft beim MTV, trat als Volunteer bei den Olympics World Games an. Sie ist Spielerin der 1. Damenmannschaft beim Moerser TV, Jugendtrainerin und Trainerin im Bereich Specialhockey. Sandra Wagner kann auf eine lange Hockeykarriere als Spielerin und Schiedsrichterin zurückblicken, genau wie ihre Schwester Ursula Wagner. Die beiden Damen waren als routinierte und überaus erfahrene Schiedsrichterinnen in Berlin im Einsatz. Dazu kam noch Peter Hippler, der ebenfalls über reichlich Hockey-Routine verfügt. Auch im Schiedsrichterwesen, was er einmal mehr bei den Spielen unter Beweis stellen konnte.

„Specialhockey Moers sind heute rund 25 Kinder und Erwachsene, die wöchentlich beim Moerser TV trainieren, ein Team gebildet haben und jede Woche weitere Fortschritte machen“, freut sich Andreas Bögner, Vorsitzender beim Moerser TV. „Hier hat sich eine verschworene Gemeinschaft gebildet. Das Team ist gewachsen, die Eltern treffen sich während des Trainings zu gemeinsamen Gesprächen am Platz und bis zu fünf Trainer und Trainerinnen kümmern sich gleichzeitig um dieses tolle Team.“ Nicht nur Bögner ist stolz, dass der MTV gleich sechs Vereinsmitglieder bei diesem herrlichen Spektakel stellen konnte.

