Moers. Beim TV Asberg hat Kaan Kurt mit Jugendfußball gestartet. Am 18. Geburtstag hat er bei Borussia Mönchengladbach einen Vertrag unterschrieben.

Gladbachs Kaan Kurt: „Meine Vorbilder: Kimmich und Ronaldo“

Seit drei Tagen ist Kaan Kurt 18 Jahre alt. Kurz vor dem Weihnachtsfest markierte der Geburtstag allerdings nicht nur schlicht den Übergang von der Teenagerzeit zum Erwachsenen-Dasein mit all seinen Rechten und Pflichten. Kaan Kurt ist auch seinem Berufsziel ein großes Stück näher gekommen. Der Moerser Fußballer, der einst als Kind für den TV Asberg überaus talentiert über die Asche geflitzt war, hat seinen Vertrag bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach zum Geburtstag verlängert. Bis zum 30. Juni 2022 wird Kaan Kurt den „Fohlen“ somit mindestens erhalten bleiben.

Herr Kurt, was bedeutet es für Sie, nun ein Profifußballer zu sein?

Kaan Kurt: Mein neuer Vertrag ist eine große Wertschätzung und eine Auszeichnung für meine bisherigen Leistungen bei Borussia. Aber er sollte auch ein Ansporn dafür sein, die Ziele nun höher zu stecken. Dafür muss ich noch eine Menge an Extraschichten fahren. Wenn jetzt schon alles stimmen würde, wäre ich ja oben dabei.

Läuft für Deutschland auf: Kaan Kurt. Foto: Simon Hofmann / Getty Images For DFB

Wäre „oben dabei sein“ Ihr Ziel für 2020?

Erst einmal will ich in der Regionalliga-Mannschaft zum Stamm gehören. Das ist mit 18 Jahren beim U23-Team nicht selbstverständlich. Dazu will ich näher an die Bundesliga-Profis herankommen. Mein Ziel muss es sein, irgendwann einmal im Borussia-Park aufzulaufen. Vor großen Kulissen habe ich mit der deutschen U-19-Nationalmannschaft ja schon gespielt. Da habe ich keine Angst. Die Bundesliga im Borussia-Park wäre sicher noch einmal etwas Größeres.

Ihre Chancen dürften nicht so schlecht stehen. Schnelle Außenverteidiger mit Offensivdrang sind begehrt im Profifußball.

Vielleicht ist auch deshalb meine Umschulung sehr hilfreich. Bis vor zwei Jahren habe ich noch im zentralen Mittelfeld als Achter gespielt. Da ich mit beiden Füßen gleich gut schießen kann, kann ich in der Abwehr links und rechts spielen.

Bei Borussia haben Sie rechts Stefan Lainer und Tony Jantschke als Konkurrenten, links Oscar Wendt und Ramy Bensebaini …

Stimmt. Gerade von Stefan Lainer habe ich schon einiges gelernt. Er hat mir im Sommer im Trainingslager und auch bei den Einheiten, die ich mit den Bundesliga-Profis bislang absolvieren durfte, sehr geholfen.

Sie waren in der Vorbereitung am Tegernsee mit dabei, haben auch zwei Testspiele bestritten.

Das war natürlich eine Supermotivation für mich. Ich habe mich in der Woche gut geschlagen, auch wenn ich natürlich anfangs ein wenig nervös war. Beim Test gegen den FC Augsburg bei einem Turnier vor dem Trainingslager habe ich neben Weltmeister Christoph Kramer und WM-Teilnehmer Matthias Ginter in der Abwehrkette gespielt. Das gibt einem jungen Spieler wie mir natürlich Sicherheit und Auftrieb.

Haben Sie ein Vorbild?

Auf meinen Positionen als Außenverteidiger und im zentralen Mittelfeld auf jeden Fall Joshua Kimmich vom FC Bayern. Seine Technik, sein Wille, seine Mentalität finde ich beeindruckend. Wenn es um Fußballer jenseits meiner Spielposition geht, dann würde ich auf jeden Fall Cristiano Ronaldo sagen.

Obwohl Sie doch eher für den FC Barcelona halten?

(schmunzelt) Natürlich ist Lionel Messi auch ein unglaublicher Fußballer und Barca ein toller Klub. Bei Ronaldo allerdings ist die Art und Weise auf und neben dem Platz beeindruckend. Er arbeitet immer weiter an seinem Talent. Diese Einstellung macht ihn auch so einzigartig.

Mit Marco Rose hat Gladbach seit Sommer einen Trainer, der in Salzburg erfolgreich die U19 gecoacht hat und dem ein Händchen für Talente nachgesagt wird.

Das ist für junge Spieler wie mich natürlich gut.

Marco Rose hat mal gesagt: Talent haben viele, aber wichtig sei zu lernen, mit Widerständen umzugehen.

Da hat er recht. Ich hatte beispielsweise mit 15 Jahren zweimal in Folge einen Riss im Außenmeniskus am linken Knie und musste insgesamt sieben Monate pausieren. Da fällt es sehr schwer, den Kopf hochzuhalten. Man macht sich viele Gedanken. Freunde und meine Familie haben mir da sehr geholfen, weiter motiviert zu bleiben. Mein Vater hat zu mir gesagt: Gib nie auf, dann kommst du stärker zurück.

Ging Ihnen durch den Kopf, es könnte mit einem Leben als Fußballprofi doch nicht hinhauen?

Solche Gedanken darf man nicht aufkommen lassen, sonst wird es sehr schwer – bei allem Talent, das man vielleicht hat. Mein Fokus liegt voll auf Fußball. Daran arbeite ich mit aller Kraft. Mein Weihnachtswunsch ist deshalb schlicht, gesund zu bleiben.

Gibt es einen Plan B?

Derzeit nicht. Mit dem Wechsel im Sommer in Borussias U23 musste ich das eigentlich angestrebte Abitur aufgeben. Die Trainingseinheiten in der Regionalliga am Morgen passten mit dem Schulalltag nicht zusammen. Ohne Training mit der U23 wäre ich aber wohl nicht ins Team gekommen. Immerhin habe ich den Realschulabschluss.

Training und Spiele in der Regionalliga sind ein Beruf. Sie durften deshalb schon mit 17 Jahren Auto fahren, um von Moers nach Mönchengladbach zu kommen.

Seit Sommer sitze ich am Steuer und fahre die 35 Minuten selbst. Anfangs war es etwas komisch. Mir ist sehr bewusst, dass Autofahren mit 17 eine absolute Ausnahme ist. Vielleicht bin ich am Steuer auch deshalb überaus vorsichtig.

Das hört sich auch nach einer guten Portion Verantwortung an. Wie wichtig ist die Psyche im Fußball?

Sie spielt eine große Rolle, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Regeneration. Mein ehemaliger A-Juniorentrainer Thomas Flath hat mir dabei sehr geholfen. Er hat nach Spielen die Mannschaft immer zur Ruhe kommen lassen mit speziellen leisen Ansprachen. Zur Ruhe kommen zwischendurch ist überaus wichtig.

Auf dem Platz sind Sie das genaue Gegenteil: aggressiv in den Zweikämpfen, stark bei präzisen Flankenläufen – sagt jedenfalls Roland Virkus, der Direktor des Gladbacher Nachwuchsleistungszentrums. Und der hat ja schon Spieler wie Marco Reus, Patrick Herrmann oder Mahmoud Dahoud rausgebracht.

Meine Stärken habe ich mir auch erarbeitet, als ich als Jugendlicher noch im zentralen Mittelfeld gespielt habe. Das zahlt sich nicht nur bei Borussia nun aus, sondern auch in der Nationalmannschaft.

Sie haben 20 U-Länderspiele für Deutschland, waren zwischenzeitlich aber auch für die türkische U17-Auswahl dreimal im Einsatz.

Meine Großeltern sind von der Sinop-Halbinsel am Schwarzen Meer einst nach Deutschland gekommen. Ich wollte auch mal die türkische Seite kennenlernen im Fußball.

Haben dann die größeren sportlichen Chancen für den DFB entschieden?

Das auch. Ich bin aber wie meine Eltern in Deutschland aufgewachsen, das ist meine Heimat. Deshalb war es auch keine schwierige Entscheidung für mich, doch für den DFB zu spielen.

Sollte beim EM-Finale im nächsten Jahr Deutschland auf die Türkei treffen, für wen drücken Sie dann die Daumen?

Natürlich für Deutschland.

Das ist Kaan Kurt