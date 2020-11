Girbes legt Amt beim Handball-Verband Niederrhein nieder

Seit Freitagabend muss sich der Handball-Verband Niederrhein – mitten in der coronabedingten Spielpause – einen neuen Leiter der Technischen Kommission suchen, die für Fragen des Spielbetriebs zuständig ist. Der bisherige TK-Vorsitzende hatte via Facebook erklärt, von seinem Amt zurückgetreten zu sein. „Es gab unterschiedlichen Meinungen und Ansichten“, sagte Michael Girbes auf Nachfrage. Die „Zusammenarbeit“ im Präsidium, die Girbes in seinem Posting in An- und Abführung gesetzt hatte, ist damit für ihn beendet.

„Aus meiner Sicht stehen da bei einigen die Interessen an der falschen Stelle und gehören nicht dem Handball. Auch habe ich eine andere Interpretation von Werten in diesen Positionen. Es ist eine Entscheidung, die seit Monaten reift und heute ihren berühmten i-Punkt bekommen hat“, schrieb Girbes in seiner Stellungnahme.

„Gehört nicht in die Öffentlichkeit“

Was genau dieser i-Punkt ist, wollte Girbes auch auf Nachfrage nicht sagen. „Ich bitte um Verständnis. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit“, so der bisherige TK-Chef des HVN. Seine Aufgaben werden nun zunächst von seinem Stellvertreter Peter Monschau übernommen. „Das erweiterte Präsidium muss nun einen neuen Leiter der Technischen Kommission suchen und benennen“, so Girbes.

„Wenn man sich mehr ärgert als es Spaß macht, dann geht es einfach nicht mehr“, erklärt Girbes. „Die Corona-Zeit hat sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Dann muss man sich zumindest in den Gremien einig sein.“

Girbes, der auch für den Handballkreis Wesel, dort unter anderem auch als TK-Vorsitzender, tätig ist, will diese Aufgaben auch weiterhin wahrnehmen. Der Rücktritt beziehe sich nur auf die HVN-Ebene.

Über den Girbes-Rücktritt und die Folgen wird HVN-Präsident Ernst Wittgens mit seinen HVN-Kollegen am Mittwochabend in einer Telefonkonferenz sprechen, wie er am Sonntagnachmittag sagte. Zu den Gründen wollte auch er sich öffentlich nicht äußern: „Ich kann mir aber vorstellen, dass es mit dem Spielbetrieb und dem weiteren Saisonverlauf zu tun haben könnte. Wir sind im Moment in einer ganz besonderen Handball-Situation. Und verschiedene Meinungen gehören in Diskussionen nun mal dazu.“

Der Gesprächsfaden zwischen ihm und Girbes sei aber nicht zerrissen: „Schließlich sind wir beide im Handball-Kreis Niederrhein tätig.“ Der Dinslakener ist dort Ehrenvorsitzender. Girbes teilte mit, dass er sich auch weiterhin auf Kreisebene als Männerwart und TK-Vorsitzender engagieren werde.