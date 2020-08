Das bisher letzte Aufeinandertreffen vom TV Kapellen (blau) und dem GSV Moers – hier die „Zweite“ – gab es beim Hallen-Kreisturnier in Neukirchen-Vluyn im Dezember. Das Meisterschaftsrückspiel fiel der Corona-Pandemie zum Opfer und in der kommenden Kreisliga-Saison treten die Moerser Teams in unterschiedlichen Gruppen an.