Fußballfrauen des GSV Moers haben Tabellenspitze im Visier

Moers. In der Niederrheinliga sind die Fußballfrauen des GSV Moers derzeit gut drauf. Am Sonntag kommt es zum Verfolgduell bei der SGS Essen III.

Nach der guten Leistung beim 2:1-Erfolg gegen den Regionalliga-Absteiger FV Mönchengladbach wollen die Niederrheinliga-Fußballerinnen des GSV Moers nun im Auswärtsspiel am Sonntag (13 Uhr) bei der SGS Essen III nachlegen und somit weiter Richtung Tabellenspitze marschieren.

Doch GSV-Coach Eckart Schuster warnt seine Mannschaft vor der Drittvertretung aus Essen: „Sie haben genauso wie wir neun Punkte bereits eingesammelt und könnten durchaus auch aus der ersten und zweiten Mannschaft verstärkt werden. Nur wenn wir wieder mit höchster Konzentration an diese Aufgabe herangehen, können wir auf die drei Punkte hoffen. Und wir sollten endlich unsere Chancen effektiver nutzen.“

GSV Moers: Einige Spielerinnen angeschlagen

Die Essenerinnen kommen mit der Empfehlung eines verdienten 2:0-Erfolges am vergangenen Sonntag bei der TSV Urdenbach. Damit sind sie punktgleich mit den Moerserinnen und belegen aufgrund des besseren Torverhältnisses Rang vier. Damit ist ein Verfolgerduell auf die Spitzenpositionen. Der Sieger der Partie wird sich oben festsetzen können. Zwei Spiele gingen für die SGS III aber auch verloren. Doch dabei zeigten sie beim 2:3 gegen den Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach II eine gute Leistung. Lediglich beim 1:4 in Mintard zum Auftakt der Saison war das Team nicht in guter Form.

Allerdings muss Schuster noch abwarten, mit welchen Spielerinnen er planen kann: „Einige Spielerinnen haben zuletzt doch erhebliche Blessuren davongetragen und konnten teilweise auch nicht trainieren. Deshalb wird es wieder wohl darauf hinauslaufen, dass wir erst am Sonntag genau wissen, welche Spielerinnen einsatzfähig sind.“

