Am Niederrhein. Das von der Stadt Duisburg verhängte Verbot für Kontaktsport ruft Kritik bei Fußballern am Niederrhein hervor. Handballer pausieren drei Wochen.

Das am frühen Mittwochabend von der Stadt Duisburg verhängte Verbot von Kontaktsport wie Fußball, Handball, Basketball oder auch Eishockey wegen der steigenden Coronazahlen sorgt auch am Niederrhein für mächtig Gesprächsstoff. „Eine solche Entscheidung gegen den Amateursport ist für mich nicht nachvollziehbar“, wettert Wolfgang Jades, der Vorsitzende des Fußballverbandsausschusses im FVN, „wir gehen mit der Corona-Lage überaus verantwortungsbewusst um. 97 Prozent der gut 5500 Spiele im Niederrheinverband sind bisher ausgetragen worden. Legt man diese Spiele auf 11.000 beteiligte Teams mit mindestens 15 Spielern pro Team, dazu Funktionären und Zuschauern um, dann müssten wir ja angesichts von bestimmt 350.000 Beteiligter jede Menge Coronafälle im Fußballbereich haben. Dem ist aber nicht so.“

Vennikel darf in Rumeln nicht spielen

Bei der Entscheidung der Stadt Duisburg sei weder der Stadtsportbund, noch der FVN mit eingebunden gewesen, so Jades weiter: „In meinen Augen gibt es für das Kontaktsportverbot gerade unter freiem Himmel keine plausible Begründung. Wir müssen nun aufpassen, dass nicht die Vereine massiven Schaden nehmen.“ Immerhin dürfen die Klubs in Duisburg trainieren – kontaktlos, wohlgemerkt. „Mich würde interessieren“, fügt Jades an, „wie die Stadt das überprüfen will.“

Die Ansetzungen für die Spiele, die nicht in Duisburg ausgetragen werden, bleiben bestehen. Jades bietet an, dass Duisburger Teams am Wochenende ihr Heimrecht tauschen können. So wird in der Kreisliga A der VfL Rheinhausen am Sonntag beim SSV Lüttingen spielen und nicht in Bergheim.

Sein Unverständnis zur Duisburger Sportsituation brachte auch Günter Krivec zum Ausdruck, der Vorsitzende des Volleyball-Zweitligisten Moerser SC. „Es ist doch hinlänglich bekannt, dass die allermeisten Infekte im privaten Bereich passieren. Die Corona-Maßnahmen im Sport sind immens. Nun den Sport dermaßen einzuschränken, ist auch kein gutes Signal an all jene, die für aufwendige Hygienekonzepte gesorgt haben in Hallen und auf Sportplätzen.“

Schwafheims Fußball-Bezirksliga-Trainer Manfred Wranik, dessen Team bekanntlich nur einen knappe Kilometer jenseits der Duisburger Stadtgrenze zu Rumeln spielt, betont: „Die Entscheidung in Duisburg fühlt sich willkürlich an. Man nimmt so vielen das verbliebene bisschen Freizeit. Ich denke, eine erneute Spielpause über eine längere Strecke wäre schlimm.“

Handballverband Niederrhein will bis 15. November pausieren

Die Duisburger Entscheidung trifft auch Moerser Verbandsliga-Handballer. Die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen spielt und trainiert bekanntlich im Rumelner Albert-Einstein-Gymnasium. „Wir wurden von dem Beschluss natürlich auch komplett überrascht“, sagt HSG-Spielertrainer Mirko Szymanowicz. „Ich habe aber für diese Entscheidung durchaus Verständnis. Jetzt gilt es in den nächsten Tagen abzuklären, was möglich ist und was nicht. Vielleicht können wir zumindest in abgespeckter Form kontaktlos in der Halle an unserer Fitness arbeiten. Ansonsten müssten wir uns mit Laufeinheiten begnügen.“

Dazu wurde am Donnerstagabend bekannt, dass der Handballverband Niederrhein seine Saison bis vorerst 15. November aussetzen wird. So, wie es der HV Mittelrhein am Nachmittag schon für sich verkündet hatte. „Wir haben das in den Gremien besprochen und dann so entschieden“, sagte Ernst Wittgens, Präsident des HVN, gegenüber der Redaktion. Das Meinungsbild der Vereine, gibt Wittgens aber zu, sei sehr gemischt gewesen.