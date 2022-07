Fußball-Kreisligist TV Asberg schießt sich mit Siegen warm

Moers. Am zweiten Spieltag des Moerser Fußball-Stadtpokals sieht der MSV Moers in beiden Partien kein Land. Gastgeber TV Asberg setzt sich zweimal durch.

Nachdem am Freitagabend der Moerser Sommer-Fußball-Stadtpokal mit drei Spielen der Gruppe B eröffnet wurde (wir berichteten), startete am Samstagnachmittag auch die Gruppe A mit ihren ersten drei Partien, zu denen über den Tag verteilt immerhin rund 200 Besucher kamen. Der diesjährige Gastgeber TV Asberg griff ins Geschehen ein und zeigte in beiden Spielen schon eine gute Frühform. Der TVA gewann das Eröffnungsspiel mit 2:0 gegen den TV Kapellen und setzte sich anschließend ebenfalls in nur 45 Spielminuten deutlich mit 7:1 gegen den B-Ligisten MSV Moers durch. Damit übernahm der A-Ligist die Tabellenführung in der Gruppe A.

Gegen Kapellen waren die Asberger schon überlegen, erarbeiteten sich eine Reihe von Torchancen. Doch davon konnten sie hier nur zwei nutzen. Dominik Klaffki war es, der in der 28. Minute die Asberger Fans mit dem 1:0 erlöste. Die endgültige Entscheidung fiel in der Schlussminute, als Chris Krüger einen Elfmeter zum 2:0 verwandeln konnte.

MSV-Ehrentor durch Schneeweis

In der zweiten Begegnung gegen das Meerbecker Team wurden die Möglichkeiten dann eiskalt genutzt. Erneut sorgte Dominik Klaffki für das 1:0 (5.). Yassin Bougjdi erhöhte auf 2:0 (10.), Ozan Sengül auf 3:0 (22.). Zwar verkürzte Marius Schneeweis für die Grün-Weißen auf 1:3 (26.), doch Klaffki (30.), Bougjdi (38., 41.) und Marvin Maas (40.) schraubten das Ergebnis innerhalb von elf Spielminuten auf ein stattliches 7:1.

Im dritten Spiel war der MSV ebenfalls deutlich unterlegen und kassierte eine 0:4-Niederlage gegen den TV Kapellen. Die Kapellener spielten überlegen und ließen nie einen Zweifel darüber aufkommen, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde. Sofian Barakat (22., 33.), Ramtin Nastaran-Tehrani (25.) und Vitor Gerhardt (28.) sorgten für die Treffer zum klaren Erfolg. Damit ist für die Grün-Weißen der Zug Richtung Halbfinale bereits abgefahren.

Tabelle der Gruppe A: 1. TV Asberg 6 Punkte, 9:1 Tore; 2. TV Kapellen 3, 4:2; 3. SV Schwafheim, Rot-Weiß Moers beide 0, 0:0; 5. MSV Moers 0, 1:11.

SV Schwafheim greift ein

Heute Abend finden bereits die nächsten drei Spiele in der Gruppe A statt. Dann steigen auch A-Ligist SV Schwafheim und B-Ligist Rot-Weiß Moers in das Turnier ein. Hier die Spiele: 18 Uhr: SV Schwafheim – MSV Moers, 19 Uhr: SV Schwafheim – Rot-Weiß Moers, 20 Uhr: Rot-Weiß Moers – MSV Moers. Die restlichen drei Spiele der Gruppe B werden am Dienstag ab 18 Uhr ausgetragen.

