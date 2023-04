Für die BG Lintfort bleibt Köln weiter eine Nummer zu groß

Kamp-Lintfort. Die RheinStars Köln II zeigen den Zweitregionalliga-Basketballern der BG Lintfort früh die Grenzen auf – obwohl die Gastgeber prima mitspielen.

Die Reserve des Drittligisten RheinStars Köln zeigt den Zweitregionalliga-Basketballern der BG Lintfort früh die Grenzen auf. Für die Hausherren ist es dennoch ein gelungener letzter Heimauftritt dieser Saison, doch die Trauben hingen zu hoch, der Gegner erwies sich einfach als zu stark und abgezockt. Entsprechend deutlich unterlag die BGL den RheinStars Köln II mit 55:82 (24:41) vor rund 450 dennoch zufriedenen Besuchern in der Glückauf-Halle. Denn die BGL war im Grunde so aufgetreten, wie sie es sich vorgenommen hatte – mit viel Einsatz und Leidenschaft.

Dass diese Attribute nicht ausreichen sollten, um den achten Saisonerfolg einzufahren, wurde bereits in den ersten Minuten klar. Die Gäste aus der Domstadt, die als Aufsteiger am kommenden Wochenende noch die Möglichkeit haben, die Vizemeisterschaft zu holen, erwiesen sich als spielerisch zu stark. Mit viel Dynamik und einer enorm guten Trefferquote zeigten die Kölner der BGL von Beginn an die Grenzen auf, führten nach wenigen Minuten bereits zweistellig und konnten diesen Vorsprung auch in den zweiten Abschnitt mit hineinnehmen.

Gastgeber spielt zu kompliziert

Die BGL, bei der Coach Marcel Buchmüller schon in der ersten Halbzeit viel durchwechselte und allen Akteuren entsprechende Einsatzzeiten verschaffte, fand hingegen offensiv nicht wirklich ihren Rhythmus, spielte einige Angriffe zu kompliziert aus und sah sich immer wieder schwierigen Abschlüssen ausgesetzt. Entsprechend hatten die Gäste keine Probleme, ihr Polster weiter auszubauen und mit einem beruhigenden Vorsprung in die Halbzeitpause zu gehen.

Nach dem Seitenwechsel funktionierte bei den Hausherren zwar in der Offensive mehr und einige Bankspieler konnten mit guten Aktionen auf sich aufmerksam machen. Insgesamt blieben es aber die RheinStars, die die reifere Spielanlage aufs Feld brachten und ihre körperlichen Vorteile auszuspielen wussten. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits längst entschieden. Dennoch gab die BGL sich nicht auf und hatte in den ersten Minuten des Schlussabschnitts ihre beste Phase der Partie.

Gäste drehen noch einmal auf

Mit einem 7:0-Lauf konnte man den Rückstand zumindest wieder unter die 20-Punkte-Marke drücken, bevor allerdings die Gäste noch einmal aufdrehten. Nun waren es ihrerseits die Kölner, die zwei Gänge hochschalteten und die BGL gnadenlos ausspielten, bei der nun auch die Luft raus war. Mit einem Lauf von 16 Punkten machten die RheinStars endgültig den Deckel drauf und konnten einen letztlich auch in der Höhe verdienten Sieg feiern.

Coach Buchmüller war nach der Partie dennoch nicht unzufrieden: „Wir haben heute zumindest die richtige Einstellung gezeigt, auch die Bankspieler haben ihre Sache gut gemacht. Wir wollen die Saison in Wuppertal nun anständig zu Ende bringen, werden uns danach allerdings kaum eine Pause gönnen. Direkt im Mai werden wir mit der Vorbereitung beginnen, denn in der kommenden Saison darf es dann gerne etwas mehr sein als ein Platz im unteren Tabellendrittel.“

Samstag, 6. Mai, beendet die BGL die Saison mit dem Auswärtsspiel bei den Südwest Baskets Wuppertal.

>>>SO HABEN SIE GESPIELT

BGL: Tiggelkamp 14, Humm 12, Sengutta 11, Mellmann 6, Durdel 4, Alsfasser 4, Sehovic 2, Kulac 2.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region