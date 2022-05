Für den VfL Tönisberg geht es nun in der Bezirksliga weiter

Tönisberg. Aus der Fußball-Landesliga muss sich der VfL Tönisberg definitiv verabschieden. Es wird einen personellen Umbruch geben. Sonntag kommt VfL Rhede.

Vor dem drittletzten Spieltag der Fußball-Landesliga-Saison steht für den VfL Tönisberg der Abstieg bereits fest. Unabhängig vom Ausgang der Partie gegen Mitabsteiger VfL Rhede am Sonntag um 15 Uhr ist der Gang in die Bezirksliga für die Tönisberger seit dieser Woche besiegelt. Dennoch geht man diese Begegnung in Tönisberg dank der erfolgreichen vergangenen Wochen positiv gestimmt an.

Gegner VfL Rhede war bereits am Mittwoch am Ball, unterlag 0:5 gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter und ließ so indirekt die letzten theoretischen Hoffnungen auf den Tönisberger Klassenerhalt platzen. Der VfL hat nun neun Punkte Rückstand auf Hö-Nie, kann bis zum Saisonende bestenfalls noch gleichziehen und würde selbst dann aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs auf einem Abstiegsplatz verbleiben.

Sportleiter Bister kündigt Umbruch bei Tönisberg an

Insofern laufen die Planungen nun endgültig eingleisig für die Bezirksliga. „Wir haben zahlreiche Gespräche geführt. Es wird einen großen Umbruch geben“, berichtet der Sportliche Leiter Marcus Bister von der Arbeit mit dem designierten neuen Trainer Kevin Breuer und verrät: „Es ist vieles noch nicht final geklärt. Aber ich denke, dass sich da einiges in den nächsten Wochen entscheiden wird.“

Dass der Abstieg nun feststeht, „wird, denke ich, nichts ändern“, so Bister mit Blick auf die verbleibenden Spiele. Schließlich musste man realistisch in den vorherigen Wochen mit diesem Szenario rechnen.

Sportleiter Bister sagt: „Wir haben die letzten beiden Spiele gewonnen, sind im Pokal weiter gekommen und haben davor auch zwei gute Spiele gemacht. Die Stimmung im Team ist dadurch im Moment auch sehr gut.“

VfL Tönisberg mit drei Ausfällen gegen Rhede

Gegen Rhede werden Mario Knops nach Gelb/Rot, Mehmet Ügüdür, der noch zwei Spiele seiner Rotsperre abzusitzen hat, und der verletzte Nico Jeegers ausfallen. Gegen die zehn Punkte hinter dem VfL liegenden Rheder ist man erstmals seit längerer Zeit Favorit. „Da wird der Wille entscheidend sein“, meint Marcus Bister: „Man darf natürlich nicht sagen, dass es nur Rhede ist und man weniger macht, sondern muss mit der selben Einstellungen wie zuletzt gegen die Mannschaften von oben reingehen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region