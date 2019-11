Für den TuS Lintfort ist es erneut nur ein Katzensprung

TuS-Spielmacherin Mie Norup Isaksen muss Samstag in Solingen wieder den Takt vorgeben.

Kamp-Lintfort. Auswärtsfahrten sind stressig – vor allem für die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort. Doch diesmal geht es nur zum HSV Solingen-Gräfrath.

Der Spielplan meint es derzeit gut: Auswärtsfahrten sind bekanntlich in aller Regel stressig und nervig. Für die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort kommt zudem der immense zeitliche Aufwand noch oben drauf. Doch aktuell gibt es diesbezüglich überhaupt nichts zu Meckern. Am vergangenen Spieltag wurde die hohe Hürde beim TV Beyeröhde-Wuppertal in souveräner Manier übersprungen.