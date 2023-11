Für BG Lintfort soll die „tolle Zeit“ am Samstag beginnen

Kamp-Lintfort. Die Regionalliga-Basketballer der BG Lintfort warten immer noch auf den ersten Sieg. Am Samstag soll es beim Barmer TV so weit sein.

Die Stimmung ist angespannt, aber nicht schlecht. Trotz bislang fünf Niederlagen aus fünf Spielen besteht bei den Regionalliga-Basketballern der BG Lintfort die Aussicht auf Besserung. Und die soll am Samstag passend zum Start in die Karnevalszeit beim Team von Coach Marcel Buchmüller einsetzen. Die BGL ist ab 18 Uhr beim Barmer TV zu Gast – und peilt endlich den ersten Saisonerfolg an.

Aktuell liegt die BGL als einzig siegloses Team der Liga am Tabellenende, mit noch einem Nachholspiel gegen Wuppertal in der Hinterhand. Doch schon nach der Niederlage gegen Aachen am vergangenen Wochenende waren sich die BGL-Verantwortlichen einig, dass nun die wichtige Saisonphase beginnt. Denn bislang spielte man ausschließlich gegen Mannschaften, die am Ende des Jahres wohl eher im oberen Tabellendrittel zu finden sein werden.

Gegen Aachen war für die BG Lintfort mehr drin

Was umgekehrt nicht heißt, dass man sich bei der BGL überschätzt. Zwar dürften die kommenden Gegner eher auf Augenhöhe liegen als die bisherigen, eine Garantie für Siege ist das aber noch lange nicht. Schon gegen Aachen wäre bei einer konzentrierteren und mutigeren Offensivleistung der erste Erfolg im Rahmen des Möglichen gewesen. Dass es am Ende wieder nicht klappte, lag auch daran, dass das Team seine Leistungsschwankungen bislang nicht in den Griff bekommt. Auf gute, zu Optimismus verleitende Auftritte folgten zuletzt zu häufig wieder Rückschritte.

Gegen Barmen muss daher nun wieder ein Schritt nach vorne gemacht werden, um am Ende nicht wieder als Verlierer das Feld zu verlassen. Die Wuppertaler stehen aktuell mit zwei Erfolgen auf der Habenseite auf dem achten Tabellenplatz. Ein BGL-Sieg wäre also nicht nur für die Tatsache wichtig, dass man den Anschluss ans untere Tabellendrittel wiederherstellen könnte. Sondern auch für das Selbstvertrauen. Und es würde den Blick auf die kommenden Aufgaben gegen Hilden und Sechtem, ebenfalls Teams aus der unteren Region, deutlich schärfen.

Bis auf Jochen Durdel sind alle an Bord

Personell sieht es für BGL-Coach Buchmüller unterdessen recht gut aus. Lediglich Jochen Durdel, den das Pech in diesem Jahr verfolgt, wohl noch nicht wieder mitwirken können. Ansonsten werden die Lintforter vermutlich vollzählig die Reise nach Wuppertal antreten.

