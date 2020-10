Nach dem beeindruckenden Dreisatzsieg am Samstag auf dem Center Court in Roland Garros kam ein großes Lob für den Kamp-Lintforter Tennisprofi Daniel Altmaier aus berufenem Munde. „Daniel kann es ganz nach oben schaffen. Er ist auf dem Platz mutig und initiativ. Dazu wirkt er aber nicht übereifrig. Daniel besitzt eine emotionale Distanz zum Spiel. Das macht ihn psychisch stark“, sagt Detlev Irmler. Der ehemalige deutsche Davis-Cup-Teamchef und langjährige Teamchef des Tennis-Bundesligisten Rochusclub Düsseldorf weiß als enger Vertrauter der Zverev-Brüder natürlich genau, wovon er spricht.

Selbst ein erfahrener Tennisexperte wie Irmler, der einst unter anderem auch Sascha Zverev trainiert hatte, beeindruckte der starke Auftritt von Altmaier in der dritten Runde der French Open gegen den italienischen Weltranglistenachten Matteo Berrettini. „Sein Gegner macht in solch einem Match ja nicht haufenweise Fehler, weil er grad keine Lust hat. Die Fehler sind psychologisch auch auf Daniels starkes Match zurückzuführen.“

Es geht am Montag um 283.500 Euro

Das im Übrigen nach dem 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 in 2:15 Stunden eine Menge wert war. 189.000 Euro und 180 ATP-Weltranglistenpunkte sind für Altmaier schon verdient. In seiner jungen, von vielen Verletzungen durchsetzten Karriere standen bisher 160.000 Euro auf der Habenseite. Insgesamt. Im Achtelfinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta geht es nun um 283.500 Euro und 360 ATP-Punkte.

Spiel mit dem Schatten: Daniel Altmaier auf dem Center Court in Roland Garros. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Daniel Altmaier ging mit seinem sechsten Sieg in Paris in Serie hörbar nüchtern um. „Ich habe eine ordentliche Linie gefahren“, so erklärte der 22-jährige Qualifikant im Eurosport-Interview der FedCup-Chefin Barbara Rittner. Neben der auch von Detlev Irmler angesprochenen Nervenstärke ist die Fitness bei Altmaier ein Plus.

„In Kamp-Lintfort sind die Trainingsbedingungen perfekt. Wir haben auch in der Corona-Pause viel gemacht. Das zahlt sich jetzt ein wenig aus“, hob Altmaier hervor, „ich fühle mich körperlich so gut, dass ich hinten heraus immer noch ein paar Prozente drauflegen kann.“

„Rocky wäre zusammen gebrochen“

Das intensive Training Altmaiers im weitgehend spielfreien Sommer verleitete Barbara Rittner zu dieser Bemerkung: „Ich hörte, es war so hart, Rocky wäre vermutlich zusammen gebrochen.“ Woraufhin Altmaier schmunzelnd schwieg.

Am Montag nun geht es gegen die Nummer 18 der ATP-Weltrangliste. Der 29-jährige Spanier Pablo Carreno Busta stand zuletzt im Halbfinale der US Open, verlor dort gegen Alexander Zverev nach 2:0-Führung noch in fünf Sätzen. Dazu stand Busta als Achtelfinalgegner von Novak Djokovic auf dem Center Court, als der Weltranglistenerste nach einem versehentlich auf eine Linienrichterin geschlagenen Ball disqualifiziert wurde.

Im Siegfall wohl gegen Novak Djokovic

Pikant für Altmaier und Busta: Im Siegfalle am Montag würde der Viertelfinalgegner wohl Novak Djokovic heißen, der gegen den Russen Khachanov anzutreten hat. Das wäre für Daniel Altmaier gegen den Weltranglistenersten die ultimative Herausforderung.