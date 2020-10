Der Joker muss noch warten. Und vielleicht ist es ja auch ganz gut so, dass Daniel Altmeier am Mittwoch nicht auch noch auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic trifft, sondern sich am Niederrhein nach fast drei Wochen French Open in Paris mit sieben Matches erst einmal zwei Tage ausruht. Das Achtelfinale am späten Montagabend beim Grand-Slam-Turnier in der französischen Hauptstadt war immerhin auch 189.000 Euro, 180 Weltranglistenpunkte und ein Lob von Deutschlands Tennis-Idol wert.

„Du hast Talent, Ehrgeiz und Leidenschaft, mach bitte weiter so“, erklärte Boris Becker bei Eurosport am Montagabend um 23.15 Uhr. Da war der Kamp-Lintforter Tennisprofi Altmaier grad auf dem Weg zur Umkleide und dachte vermutlich über das 2:6, 5:7, 2:6 gegen den Spanier Pablo Carreno Busta nach.

Erstmal Angeln mit dem Papa

„Daniel hatte diesmal nicht, wie in den Spielen gegen Lopez, Struff oder Berrettini zuvor, das Momentum auf seiner Seite. Und der Tank, das konnte man spüren, war auch irgendwie leer“, erklärte Altmaiers Trainer Patrice Hopfe, der den 22-Jährigen gemeinsam mit dem Argentinier Francisco Yunis betreut, gegenüber der Redaktion.

Knackpunkt war der zweite Satz. Da zauberte sich Altmaier geradezu in eine 5:2-Führung, brauchte zweimal nur zwei Punkte zum Satzgewinn. Doch auf der Gegenseite stand mit Carreno Busta der frische Halbfinalist der US Open, der als Alleskönner und aktuelle Nummer 18 der ATP-Weltrangliste kaum Angriffsflächen bot. Selbst zwischenzeitliche Magenkrämpfe – offenbar eine Folge des Essens im Pariser Hotel der Hauptfeldspieler und kein Einzelfall in Roland Garros – warfen den Iberer nicht aus der Bahn.

So tritt nun Carreno Busta im Viertelfinale gegen Novak Djokovic an. Derweil geht Daniel Altmaier mit seinem Vater angeln. Zur Beruhigung. Das machen Sohnemann und Papa regelmäßig. „Ich denke, dass es erst am Donnerstag wieder mit dem Training in Kamp-Lintfort weitergeht. Alle nehmen so viele Eindrücke und eine Menge Adrenalin nach drei Wochen Paris mit nach Hause – da sollte man auch mal durchschnaufen dürfen“, betont Trainer Patrice Hopfe.

Startzusage von Barbara Rittner in Köln

Immerhin ist mit dem Erfolgslauf bei den French Open auch die kommende Woche schon verplant. Am Montag startet in der KölnArena das mit 325.610 Euro dotierte ATP-Turnier bett1Hulks Championship. DTB-Bundestrainerin Barbara Rittner, die in Köln als Turnierdirektorin fungiert, hatte Altmaier dafür bekanntlich eine Wild Card für das Hauptfeld zugesprochen.

Der Einsatz stimmt bei Daniel Altmaier, am Ende fehlt aber die Kraft, um im Achtelfinale zu bestehen. Foto: Christophe Ena / dpa

Der 22-Jährige hatte bereits vor Wochen bei Rittner nach eigener Aussage per WhatsApp angefragt, als der Erfolg von Paris noch nicht absehbar war. Der Erstrundenstart in Köln ist 5.415 Euro wert, Weltranglistenpunkte gibt es erst ab Achtelfinale.

Die ATP-Punkte sind Altmaier wichtig. Ziel ist es, bis zum Saisonende in der dritten November-Woche so viele auf die Habenseite zu bringen, um für das Hauptfeld bei den Australian Open vom 18 bis 31. Januar qualifiziert zu sein. „Dazu müssten wir die Top 100 erreichen“, sagt Trainer Patrice Hopfe.

Wegen Corona: 14 Tage Quarantäne in Australien

Altmaier und seine Profipartner Dustin Brown und Antonia Lottner werden mindestens 14 Tage vor dem Start des ersten Grand-Slam-Turniers 2021 in Melbourne sein. Dort müssen alle Ausländer bei Einreise wegen der Corona-Pandemie derzeit zwei Wochen in Quarantäne. „Wir können aber vor Ort unter Profibedingungen trainieren und uns auf dem Trainingsgelände und im Hotel bewegen“, so Hopfe.