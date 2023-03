Freie Schwimmer Rheinkamp mit 123 abgelegten Sportabzeichen

Moers. 123 Sportabzeichen legen die Aktiven bei den Freien Schwimmern Rheinkamp im Jahr 2022 ab. Grund genug für eine Ehrung mit Programm und Essen.

Ingo Lewandrowski, bei den Freien Schwimmern Rheinkamp (FSR) unter anderem zuständig für die Sportabzeichenabnahme, hatte alle Aktiven, die beim Verein im Jahr 2022 den Fitnessorden erworben hatten, ins FSR-Klubhaus am Waldsee eingeladen. Mit einem Sektempfang begrüßte er und sein Team die geladenen Gäste. Mit einem kurzweiligen Programm, in dem unter anderem das FSR-Männerballett „Die Taktlosen“ auftraten, und Dudelsackmusik aus Rheinberg gespielt wurde, gab es eine Einstimmung auf den restlichen Abend.

Zum gemeinsamen Essen hatte jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin etwas beigesteuert. Der Sportabzeichenbeauftragte Ingo Lewandrowski nahm anschließend gemeinsam mit Anja Weyers, der 2. Sportlichen Leiterin beim FSR, und seinem Team die Ehrung vor. Insgesamt ehrte Lewandrowski, seine Frau Gaby und die Mitstreiter Friedhelm Jacobs, Torsten Jurischka, Thomas Kehl und Gerwin Kischner 123 Aktive.

Regelmäßiges Training am Donnerstag

Die hatten sich zum regelmäßigen Training donnerstags und an verschiedenen Aktionstagen getroffen. 96 Erwachsene, 27 Jugendliche und 12 Familien absolvierten die Prüfungen und erwarben das Sportabzeichen. 75 Personen erliefen das DLV-Leistungsabzeichen im Walking beziehungsweise Nordic-Walking. 28 Neulinge erhielten zum ersten Mal ein Sportabzeichen, etliche Geehrte feierten ein Sportabzeichenjubiläum. Frauke Hillmer, Birgit Horchmer, Jörg Kischner, Stefan Klimas, Dirk Krätzig, Jürgen Neumann und Katja Neumann bekamen den zehnten Fitnessorden, Manfred Fischer und Mechthild Amedick den 20. und Monika Grashoff nahm sogar das 40. Sportabzeichen entgegen.

In diesem Jahr hat das Sportabzeichen-Team der Freien Schwimmer Rheinkamp wieder einiges vor. Am 22. April steigt ab 14 Uhr das Frühlingsfest. In diesem Rahmen steigt auch wieder der Sportabzeichentag, bei dem jeder verschiedene Disziplinen testen kann und, wer möchte, ab 16 Uhr das DLV-Leistungsabzeichen im Walken oder Nordic-Walken ablegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region