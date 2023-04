Frauenhandball-Zweitligist TuS Lintfort verpflichtet Talent

Kamp-Lintfort. Der TuS Lintfort verpflichtet mit der 19-jährigen Sophia Bücker ein Rückraumtalent für die kommende Saison 2023/24 der Zweitliga-Handballerinnen.

Der TuS Lintfort hat mit Sophia Bücker den nächsten Neuzugang verpflichtet. Die Zweitliga-Handballerinnen freuen sich über das 19-jährige Talent, dass auf jeder Position im Rückraum eingesetzt werden kann.

Sophia Bücker wurde in der Jugend ihres Stammvereins TV Hemer ausgebildet und ist dann in die A-Jugend von Borussia Dortmund Handball gewechselt, wo sie in der vergangenen Saison auch Erfahrungen in der 3. Liga für die 2. Mannschaft der Dortmunder gesammelt hat. Mittlerweile studiert sie in Bochum.

„Mit Sophia bekommen wir eine junge, lernwillige Spielerin“

„Mit Sophia bekommen wir eine junge, lernwillige Spielerin, die für mich eine gute Alternative im Rückraum werden kann“, betont TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein. Und auch Sophia Bücker freut sich auf die neue Herausforderung und erklärt ihre Beweggründe für den Wechsel. „Lintfort ist ein Verein mit familiärer Atmosphäre, was mir sehr gefällt. Außerdem ist es für mich gut zu erreichen und gibt mir die Möglichkeit 2. Bundesliga zu spielen und dies mit meinem Studium zu verbinden. Die Platzierungen der letzten Jahre zeigen auch, dass dort viel richtig gemacht wird.“

Die bisherigen Vereine von Sophia Bücker waren die DJK SG Bösperde, der TV Hemer und schließlich der BVB Borussia Dortmund. In der B-Jugend wurde die Rückraumspielerin Westfalenmeister.

