Frauen-Spielpläne für Budberg, Lüttingen und OSC stehen fest

Der SV Budberg (in Weiß-Schwarz) und der SSV Lüttingen, die sich hier Ende Mai im Kreispokalfinale in Asberg duellieren, sind ab Ende August in der Landesliga und der Bezirksliga unterwegs.

Am Niederrhein. Nun sich auch die Spielpläne der Landesligen und Bezirksligen bei den Fußballfrauen veröffentlicht. Drei Teams aus dem Kreis Moers spielen mit.

In der vergangenen Saison 2022/23 war kein Klub aus dem Fußballkreis Moers in der Landesliga vertreten. Durch den Abstieg aus der Niederrheinliga spielt nun der SV Budberg dort mit. Es gibt zwei Landesligen, der SVB wurde der Gruppe eins zugeteilt, in der 13 Teams spielen. Borussia Bocholt hat seine zweite Mannschaft schon vor dem Start zurückgezogen und ist somit erster Absteiger. In der Gruppe zwei sind es 14 Teams, die antreten. Los geht es für die Budbergerinnen und ihrem Trainer Sascha Lubinski am Sonntag, 27. August, mit einem Auswärtsspiel bei Arminia Klosterhardt. Das erste Heimspiel bestreitet der SVB am Sonntag, 3. September, gegen den VfR Warbeyen II.

Nach dem Start am 27. August läuft die Hinrunde bis zum 19. November. Ein Rückrundenspieltag ist noch in diesem Jahr am 3. Dezember vorgesehen. 2024 geht es am 10. März weiter, der letzte Spieltag ist am 2. Juni.

Hier die ersten zwei Spieltage der Landesliga, Gruppe eins, in Klammern Rückrundentermine, Sonntag, 27. August (3. Dezember): FC Kray – Rhenania Bottrop, VfR Warbeyen II – SV Brünen, Grün-Weiß Lankern II – SV Rees, Eintracht Duisburg – SV Siegfried Materborn, Eintracht Emmerich – MSV Duisburg II, Arminia Klosterhardt – SV Budberg, spielfrei: Rot-Weiß Oberhausen.

Sonntag, 3. September (10. März): SV Rees – Eintracht Emmerich, Rot-Weiß Oberhausen – FC Kray, SV Budberg – VfR Warbeyen II, Rhenania Bottrop – Grün-Weiß Lankern II, MSV Duisburg II – Arminia Klosterhardt, SV Brünen – Eintracht Duisburg.

Hier die weiteren Spiele des SVB, Sonntag, 10. September (17. März): Eintracht Duisburg – SVB; Sonntag, 17. September (24. März): SVB spielfrei; Sonntag, 24. September (7. April): Rot-Weiß Oberhausen – SVB; Sonntag, 1. Oktober (14. April): SVB – SV Siegfried Materborn; Sonntag, 8. Oktober (21. April): SV Brünen – SVB; Sonntag, 15. Oktober (28. April): SVB – FC Kray; Sonntag, 22. Oktober (1. Mai): SVB – MSV Duisburg II; Sonntag, 29. Oktober (5. Mai): SV Rees – SVB; Sonntag, 5. November (12. Mai): SVB – Rhenania Bottrop; Sonntag, 12. November (26. Mai): Grün-Weiß Lankern II – SVB; Sonntag, 19. November (2. Juni): SV Budberg – Eintracht Emmerich.

Fußballkreis Moers: Nur noch zwei Vereine in der Bezirksliga

In der Bezirksliga sind nur noch zwei Mannschaften aus dem Fußballkreis Moers vertreten, die in zwei Gruppen aufgeteilt worden. Auch hier liegen die Spielpläne vor. Während der SSV Lüttingen in der Gruppe eins spielt, gehört der OSC Rheinhausen zur Bezirksliga, Gruppe zwei. In beiden Ligen sind jeweils 13 Teams am Start. In der Gruppe zwei wären es 14 gewesen, doch hier hat der SV Hemmerden sein Team vor der Saison zurückgezogen und gilt als erster Absteiger.

Hier die ersten zwei Spieltage der Bezirksliga, Gruppe 1, in Klammern Rückrundentermine, Sonntag, 27. August (3. Dezember): Hemdener SV – SV Spellen, SV Krechting – FC Olympia Bocholt, SV Walbeck II – SSV Lüttingen, DJK Hommersun-Hassum – SV Union Wetten, DJK Twisteden – TuB Mussum, Alemannia Pfalzdorf – DJK Rhede, spielfrei: SF Lowick.

Sonntag, 3. September (10. März): SSV Lüttingen – SV Krechting, SV Union Wetten – Alemannia Pfalzdorf, SC TuB Mussum – SV Walbeck II, FC Olympia Bocholt – Hemdener SV, DJK Rhede – SF Lowick, SV Spellen – DJK Hommersum-Hassun, spielfrei: DJK Twisteden.

Die weiteren Spiele des SSV, Sonntag, 10. September (17. März): Hemdener SV – SSV; Sonntag, 17. September (24. März): SSV - DJK Hommersum-Hassum; Sonntag, 24. September (7. April): Alemannia Pfalzdorf - SSV; Sonntag, 1. Oktober (14. April): SSV – DJK Rhede; Sonntag, 8. Oktober (21. April): SV Union Wetten – SSV; Sonntag, 15. Oktober (28. April): SSV – SV Spellen; Sonntag, 22. Oktober (1. Mai): Olympia Bocholt – SSV; Sonntag, 29. Oktober (5. Mai): SSV – SF Lowick; Sonntag, 5. November (12. Mai): SSV – SC TuB Mussum; Sonntag, 12. November (26. Mai): SSV spielfrei; Sonntag, 19. November (2. Juni): SSV – DJK Twisteden.

OSC Rheinhausen startet in Mönchengladbach

Hier die ersten zwei Spieltage der Bezirksliga, Gruppe 2, Sonntag, 27. August (3. Dezember): 1. FC Grevenbroich-Süd – DJK Rheinkraft Neuss, SC Hardt – OSC Rheinhausen, Linner SV – SC Grimmlinghausen, BV Wevelinghoven – ASV Einigkeit Süchteln, SC St. Tönis – FV Mönchengladbach II, Tura Brüggen – SpVgg. Odenkirchen, spielfrei: TSV Kaldenkirchen.

Sonntag, 3. September (10. März): DJK Rheinkraft Neuss – Tura Brüggen, OSC Rheinhausen – SC St. Tönis, SC Grimmlinghausen – 1. FC Grevenbroich-Süd, TSV Kaldenkirchen – Linner SV, SpVgg. Odenkirchen – SC Hardt, FV Mönchengladbach II – BV Wevelinghoven, spielfrei: ASV Einigkeit Süchteln.

Die weiteren Spiele des OSC, Sonntag 10. September (17. März): BV Wevelinghoven – OSC; Sonntag, 17. September (24. März): OSC spielfrei; Sonntag, 24. September (7. April): Linner SV – OSC; Sonntag, 1. Oktober (14. April): OSC – 1. FC Grevenbroich-Süd; Sonntag, 8. Oktober (21. April): Tura Brüggen – OSC; Sonntag, 15. Oktober (28. April): OSC – SpVgg. Odenkirchen; Sonntag, 22. Oktober (1. Mai): DJK Rheinkraft Neuss – OSC; Sonntag, 29. Oktober (5. Mai): OSC – SC Grimmlinghausen; Sonntag, 5. November (12. Mai): TSV Kaldenkirchen – OSC; Sonntag, 12. November (26. Mai): OSC – ASV Einigkeit Süchteln; Sonntag, 19. November (2. Juni): FV Mönchengladbach II – OSC.

