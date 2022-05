Frauen des TuS Lintfort gehen gegen Göppingen die Kräfte aus

Kamp-Lintfort. Im Nachholspiel der 2. Handball-Bundesliga hielten die Frauen des TuS Lintfort gegen Bundesliga-Absteiger FA Göppingen über 45 Minuten mit.

Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort haben ihre Sache gestern Abend bis zur 45. Minute im Nachholspiel gegen Titelaspirant Frisch Auf Göppingen mehr als ordentlich gemacht. Der Mannschaft gingen allerdings in der Schlussviertelstunde massiv die Kräfte aus, so dass noch eine deutliche 28:37 (15:17)-Niederlage rauskam. Trotz allem: Lintfort hat sich mit einem couragierten Auftritt für die schwache Vorstellung am vergangenen Wochenende gegen Herrenberg rehabilitiert.

Es entwickelte sich von Beginn an ein ansehnliches und spannendes Spiel. Die TuS-Spielerinnen agierten gegen den Bundesliga-Absteiger mit einer völlig anderen Körpersprache als noch am Wochenende beim pomadigen Auftritt gegen Herrenberg. In der Defensive wurde zugepackt. Lintfort war bemüht, die Räume dicht zu halten, mit einer übergeordneten Kampfkraft und der dazugehörigen Laufarbeit. Natürlich war gegen Göppingen auch nicht alles zu verteidigen.

Beim TuS Lintfort überzeugt Prudence Kinlend

Auch in der Lintforter Offensive war „Zug“ in den Aktionen, mit viel Druck und Geschwindigkeit bei den Ballstafetten. Die Spielerinnen harmonierten gut miteinander. Besonders auffällig agierte Prudence Kinlend. Die großgewachsene und dennoch bewegliche Gästedeckung hatte große Schwierigkeiten, die explosiven und dynamischen Antritte sowie Durchbrüche von Prudence Kinlend zu verhindern.

Aber auch Pia Kühn und vor allem Anika Henschel brachten nach ihren Einwechslungen frischen Wind in den TuS-Angriff. Eva Legermann hatte sogar mit einem Gegenstoß die Möglichkeit zum zwischenzeitlichen 10:10-Ausgleich – dabei versagten der Linksaußen beim Abschluss die Nerven. Göppingen war nur kleine Nuancen besser als Lintfort, weshalb der Aufstiegsaspirant zur Pause knapp mit 17:15 führte.

„Schlimme Phase“ sorgte für Lintforter Niederlage

Die Gastgeberinnen konnten die gute Form auch in den zweiten 30 Minuten hinüberretten. Das Team kämpfte und spielte weiter am Limit. Für die Zuschauer war es ein attraktives Kräftemessen – die Partie verlief bis zur 45. Minute beim Spielstand von 23:24 aus Lintforter Sicht absolut ausgeglichen.

Aber dann ging alles ziemlich schnell: Lintfort strauchelte, wurde unachtsam, traf die falschen Entscheidungen und nahm sich schlecht vorbereitete Würfe. Göppingen brauchte in dieser Phase nur geduldig auf die Fehler des Gegners zu warten und konterte den TuS Lintfort mehrmals klassisch aus. Göppingen sorgte binnen wenigen Minuten für die Vorentscheidung, zog auf 30:24 davon. „Leider haben wir in einer kurzen, schlimmen Phase ein besseres Ergebnis gegen ein Top-Team verspielt“, so TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein.

TuS: Laura Graef, Alexandra Humpert; Prudence Kinlend 11/5, Eva Legermann, Leonie Lambertz, Jule Samplonius 1, Dana Gruner 3, Anika Henschel 4, Maxime Drent 4/2, Pia Kühn 2, Jana Willing, Andra Lucas, Lisa Kunert 2, Lena Heimes 1.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region