Frauen des GSV Moers haben noch etwas gutzumachen

Moers Nach dem Heimspiel gegen die SG Kaarst wartet auf die Fußballerinnen des GSV Moers in der Niederrheinliga eine dreimonatige Pause.

Das Fußballjahr geht für die Niederrheinliga-Fußballerinnen des GSV Moers am kommenden Sonntag bereits zu Ende. Mit dem ersten Rückrundenspieltag schließt die Niederrheinliga bis zum 10. März 2024 ihre Pforten. Erst dann geht es für die „Gräfinnen“ mit Punktspielen weiter. Doch zuvor steht noch am Sonntag mit Spielbeginn um 16 Uhr die Partie bei der SG Kaarst auf dem Programm. Und da haben die Moerserinnen noch etwas gutzumachen, verloren sie doch das Auftaktspiel der Saison auf der Platzanlage in den Filder Benden gegen Kaarst mit 0:1.

Chancenplus für den GSV Moers im Hinspiel

„Wir wollen uns mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden und den Abstand zu den drei führenden Teams zumindest halten“, betont GSV-Coach Eckart Schuster und geht mit seinem Team selbstbewusst in das Kaarster Spiel: „Im Hinspiel hätten wir niemals verlieren dürfen, auch da hatten wir ein Chancenplus. Kaarst ist eine sehr sympathische Mannschaft, und ich erwarte eine Partie auf hohen spielerischen Niveau. Denn auch die SG versucht, Kombinationsfußball zu spielen.“

Die Gelb-Schwarzen gehen mit einem Vorsprung von fünf Zähler mit ihren 25 Punkten vor Kaarst, die Fünfte sind, auf Rang vier in diese Begegnung. Aus den letzten sechs Spielen gab es für den Aufsteiger aus Kaarst allerdings nur noch zwei Siege mit dem 3:2 beim FV Mönchengladbach und vor zwei Wochen durch das 1:0 gegen Schlusslicht TSV Urdenbach. Dazu gab es je zwei Niederlagen (0:7 gegen Borussia Mönchengladbach II und 1:2 gegen die SGS Essen III) und zwei Unentschieden (2:2 bei Grün-Weiß Lankern und 1:1 bei der DJK TuSA 06 Düsseldorf).

GSV Moers trainiert bis an Weihnachten heran

„Über das spielfreie Wochenende zuletzt konnten einige Spielerinnen ihre Blessuren auskurieren. Dennoch ist noch unklar, wer am Sonntag endgültig zur Verfügung steht“, sagt GSV-Trainer Eckart Schuster. Der ist sich aber sicher, eine schlagkräftige Mannschaft auf den Kunstrasen schicken zu können: „Personell müssen wir noch ein wenig abwarten. Mit einem Sieg im Rücken lässt es sich leichter in die lange dreimonatige Winterpause gehen. Wir werden aber noch weiter bis an Weihnachten heran trainieren, um im Rhythmus bleiben.“

