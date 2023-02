Franziska Schuster: „Mit der Halle werde ich nicht warm“

Die Xantenerin Franziska Schuster wurde Sechste in der Halle in Dortmund.

Am Niederrhein. Hürdensprinterin Franziska Schuster will bei den Deutschen Hallenmeisterschaften aufs Podest laufen. Das hat in Dortmund leider nicht geklappt.

Franziska Schuster wäre bei den Deutschen Hallenmeisterschaften gerne aufs Podest gelaufen. Weil „Deutschlands beste Leichtathletinnen und Leichtathleten“ angekündigt waren, gehörte die 20-jährige Hürdensprinterin aus Xanten dorthin. Doch bei den Wettkämpfen in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle am Karnevalswochenende hat der Sprung aufs Treppchen leider nicht geklappt.

Allerdings konnte Franziska Schuster, die mittlerweile für den TSV Bayer 04 Leverkusen startet, im Halbfinale über 60 Meter Hürden ihre bisherige Bestzeit von 8,33 Sekunden einstellen und sich so als Zweite dieses Laufs fürs Finale qualifizieren. Lediglich Monika Zapalska vom TV Wattenscheid war im Halbfinale schneller als die Xantenerin – und holte sich in 8,10 Sekunden den Titel der Deutschen Meisterin. Vor Franziska Schusters Vereinskollegin Marlene Meier, die in 8,15 Sekunden den Vizemeistertitel nach Leverkusen holte.

Saisonbestleistung mit 8,33 Sekunden eingestellt

Schuster selbst stellte mit 8,33 Sekunden ihre Saisonbestleistung von Ende Januar in Düsseldorf ein und wurde Sechste.

„Mit der Halle werde ich nicht so richtig warm“, gesteht Franziska Schuster. Sie kennt ihre Schwächen im überdachten Wettkampf. Dazu kommt noch die kurze Distanz von nur 60 Metern. „Bei den ersten Hürden hatte ich noch nicht das nötige Tempo gehabt“, so die Sprinterin, die ihre Stärken eben im Endspurt hat. In Dortmund wollte Schuster auch feststellen, wo sie steht. „Das weiß ich jetzt immer noch nicht“, sagt sie. Doch bald wird die Topsprinterin schlauer sein. Denn Mitte März ist sie mit dem TSV Bayer 04 Leverkusen im Trainingslager auf Teneriffa.

Platz sechs aber auch nicht „runterreden“

Davor steht nun die Aufbauphase für die Freiluftsaison. Denn mit ihrer Vorstellung in Dortmund war sie am Ende doch „nicht wirklich sehr zufrieden“, sagt sie rückblickend. „Der Lauf war nicht rund. Da steckt viel mehr in mir.“ Und dieses Potenzial will sie nun rauskitzeln und abrufen. Wobei sie den sechsten Platz bei einer Deutschen Meisterschaft auch „nicht runterreden“ will. Das sollte sie auch nicht tun. Denn was in ihr steckt, wird sie mit Sicherheit zeigen, wenn das Frühjahr beginnt, die Sonne rauskommt und die Hürdenstrecke 100 Meter beträgt.

In Dortmund hatte sie übrigens ihre eigenen Fans vom TuS Xanten im Publikum. Ihr Xantener Trainer Werner Speckert, der Franziska Schuster die „Gazelle vom Niederrhein“ getauft hat, und dessen Frau Martina haben sich den Wettkampf live angesehen.

>>>ANNA-LENA BERNINGER BEI DER U20-DM

Am nächsten Wochenende steht ebenfalls in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle eine weitere Deutsche Leichtathletikmeisterschaft in der Halle auf dem Programm. Dann nimmt der U20-Nachwuchs seine Wettkämpfe auf.

Mit dabei vom TuS Xanten ist Anna-Lena Berninger (Jahrgang 2004), die mit einer Bestzeit von 25,10 Sekunden über 200 Meter an den Start geht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region