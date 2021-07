Franz Josef Hasert, erneut Chef beim TTC Schwarz-Gold Moers

Moers. Bei der Jahreshauptversammlung vom Turnier-Tanz-Club Schwarz-Gold Moers stehen Neuwahlen an. Aber auch die Vorstandsposten können besetzt werden.

Jeder Verein braucht Menschen, die Enthusiasmus, Engagement und Verantwortung übernehmen – besonders in und nach Zeiten von Corona. Deshalb wurde die Jahreshauptversammlung beim Turnier-Tanz-Club Schwarz-Gold Moers mit Spannung erwartet, standen doch die Wahlen des 1. und 2. Vorsitzenden, des Sportwarts, der Jugendwartin, des Pressewarts und der Schriftführerin an, wobei drei Positionen aus persönlichen Gründen neu besetzt werden mussten.

So übernimmt Franz Josef Hasert den Vorsitz von Jürgen Glassner. Hasert war bereits über ein Jahrzehnt quasi der TTC-Vortänzer. Elke Mattheus-Staack löst als Sportwartin Martin Kugge ab und Angelina „Angie“ Gossen folgt als Schriftführerin auf Annika Müller. Vize-Vorsitzender Reinhard Schmitz und Pressewart Roger Hannig wurden im Amt bestätigt. Der Posten des Schatzmeisters stand nicht zur Wahl, den hat demnach weiter Patrick Stenzel inne. Neu besetzt wurden außerdem die Betreuung und Pflege des Online-Auftritts des Vereins, um den sich nun Felix Bandosz kümmert, und der Getränkedienst, den Alexandra Schmitz schließlich übernommen hat. Darüber hinaus muss nun noch Wiebke Braß als Jugendwartin bestätigt werden.

Der Verein selber sei wirtschaftlich gesund, hätte allerdings in den vergangenen 18 Monaten – gerade in der mittleren Altersgruppe – an Substanz verloren, teilt Hannig mit. Doch gleichzeitig freue sich der TTC, dass es weitergehe und hoffe nun auf alte und neue Aktive, die mitmachen wollen.

Welche Angebote, Kurse und Aktivitäten es beim Turnier-Tanz-Club Schwarz-Gold Moers gibt, finden Interessenten im Netz unter: www.ttc-schwarz-gold-moers.de

