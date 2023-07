Finals 2023: Tobias Freigang peilt BMX-Meistertitel an

Tobias Freigang geht mit großen Ambitionen in die „Finals 2023“, 6. bis 9. Juli, in Duisburg. Denn er will den Deutschen Meistertitel beim BMX-Fahren erringen.

Für Tobias Freigang aus Wachtendonk steht das Ziel für die „Finals 2023“, die vom 6. bis 9. Juli in Duisburg steigen, fest: Der Deutsche Meistertitel soll her. Der BMXer gilt mit seinen 28 Jahren als einer der besten Fahrer im Land und ist ein häufig gesehener Teilnehmer und auch Sieger bei nationalen Wettkämpfen. „Bei allen Wettbewerben, an denen ich in den vergangenen zehn Jahren teilgenommen habe, wollte ich auf’s Treppchen. Meistens hat das auch geklappt“, erzählt Freigang. „Dieses Wochenende sind meine Ansprüche höher.“

BMX, jene Radsport-Disziplin, bei der es darum geht, möglicht anspruchsvolle Tricks und Kunststücke auf dem Rad vorzuführen, wird bei den „Finals 2023“ in zwei Varianten gefahren: einmal im Park mit Rampen und Hindernissen oder auf der flachen Fläche, was sich „Flatland“ nennt. Zwei im ersten Moment ähnlich erscheinende Wettbewerbe mit jedoch ganz eigene Voraussetzungen. Oder wie es Freigang beschreibt: „Das kann man sich vorstellen wie Eishockey und Hockey auf Inlinern – unterschiedliche Untergründe mit ganz verschiedenen Ansprüchen.“

Tobias Freigang während seiner Vorbereitung für die Ruhr-Games im Skatepark in Duisburg. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

BMX-Fahrer Freigang: Arbeite seit 16 Jahren an meinen Tricks

Freigang hat sich ganz auf das Fahren im Park spezialisiert. „So bin ich zum BMX gekommen“, erklärt er. Mit acht Jahren hatte er angefangen auf Inlinern zu fahren, zwei Jahre darauf war er mit dem Skateboard in Parks unterwegs. „Dann kamen irgendwann Freunde mit BMX-Rädern vorbei, und ich war direkt davon begeistert, was mit denen alles möglich war“, erinnert er sich. Die Vielfalt mit und an verschiedenen Hindernissen Kunststücke zu lernen, macht auch heute noch den Reiz für ihn aus.

Entsprechend arbeitet der BMXer schon seit 16 Jahren daran, bestehende Kunststücke zu perfektionieren und sich neue auszudenken. „Ich versuche, von allem etwas zu machen: technische Tricks, Kombinationen und ganz besonders Transfers“, beschreibt er seinen Stil. Bei Letzteren handelt es sich um fließende Übergänge bei Sprüngen von einer Rampe in die nächste, um so komplexe Kombinationen zu schaffen. Etwas, das durch den Park, auf welchem bei den Finals gefahren wird, eindrucksvoll in Szene gesetzt werden sollte. Denn die Teilnehmer fahren in der ehemaligen Gießhalle des Landschaftspark Duisburg-Nord.

Finals 2023: BMX-Wettberwerb in Duisburger Landschaftspark

Das Industriegelände war schon bei den diesjährigen Ruhr-Games Austragungsort eines BMX-Wettkampfes. Der BMX-Park an sich war ursprünglich für die Europameisterschaften in München 2022 konstruiert worden. Daher kenne er die Herausforderungen des Geländes schon, verrät Freigang. „Natürlich kann es immer mal sein, dass Kleinigkeiten geändert wurden. Aber darauf muss man sich dann einstellen.“

Letztlich muss sich jeder der Teilnehmer eine eigene Choreographie ausarbeiten, die dann von einer Jury nach der Schwierigkeit der Tricks, der Nutzung der Umgebung, der erreichten Höhe und technischen Sauberkeit bewertet wird.

Beim BMX-Sport geht es darum möglichst spektakuläre Kunststücke technisch einwandfrei auf dem Wettbewerbsparcours zu präsentieren. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Zweimal haben die Teilnehmer dann jeweils eine Minute Zeit, mit ihrer Leistung zu überzeugen. „Da muss dann alles gegeben werden“, bringt es Tobias Freigang auf den Punkt. Dabei sind die Fahrer jedoch meist auf sich gestellt. Nur die wenigsten hätten Trainer oder ein Team hinter sich, erklärt Freigang. Er selbst erledige alles in Personalunion, auch wenn er die Arbeit mit einem Trainer aus seiner Zeit im Deutschland-Kader kennt. Dies sei jedoch die Ausnahme.

Nur wenige BMX-Fahrer können von ihrem Sport leben

„Nur die wenigsten haben das Glück, eine richtige Unterstützung hinter sich zu haben“, so Freigang. Er arbeitet neben dem BMX-Fahren Vollzeit als Kfz-Mechatroniker, vom Sport selbst kann er nicht leben: „Das schaffen in Deutschland nur eine Handvoll Leute.“ Daher wünscht sich der 28-Jährige, dass Veranstaltungen wie die „Finals 2023“ dafür sorgen, dass sein Sport mehr Popularität erfährt und so Sponsoren auf die BMXer aufmerksam werden: „Wenn ich die Chance hätte, würde ich den Job an den Nagel hängen und nur noch Fahren.“