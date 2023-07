Finals 2023: Moerser Kanu-Polo-Spieler erwartet Großes

Marco Hoppstock, hier als Nationalspieler bei der Kanu-Polo-WM 2022 in Italien, hat große Pläne für die Finals 2023 in Duisburg, aber auch darüber hinaus.

Moers. Bei den Finals 2023 vom 6. bis 9. Juli geht es auch um den Meistertitel im Kanu-Polo. Der Moerser Spieler und Trainer Marco Hoppstock schätzt ein.

Wenn Marco Hoppstock über seine Sportart spricht, klingt es vermutlich nicht nach dem, was sich Uneingeweihte unter „Kanu-Polo“ vorstellen. „Es ist ein Kontaktsport. Wir fahren gegeneinander, übereinander – es ist schnell, intensiv und actionreich“, beschreibt es der 31-Jährige, der neben seiner Arbeit als Bundestrainer des Deutschen Kanu-Verbandes auch selbst noch als Spieler im Kanu sitzt und 2022 als einer von Duisburgs Sportlern des Jahres ausgezeichnet worden war. Nun freut er sich, dass bei den „Finals 2023“ ab Donnerstag in Duisburg der außergewöhnliche Sport für das dortige Publikum in Szene gesetzt wird.

„Unsere Wettkämpfe finden häufig eher abseits großer Städte statt, denn viele Kanu-Vereine liegen eher etwas außerhalb“, erklärt Hopp-stock. Daher sei es etwas Besonderes, jetzt im Duisburger Innenhafen da spielen zu dürfen, „wo die Leute sind“.

„Finals 2023“: Kanu-Polo im Duisburger Innenhafen

Kanu-Polo ist, wie der Name schon vermuten lässt, eine Abwandlung des typischen Polospiels zu Pferd. Nur werden hier Ross und Schläger durch Kanu und Paddel ersetzt. Und die Tore stehen nicht auf oder am Rande der Wasserfläche sondern hängen in zwei Metern Höhe darüber. Die beiden Mannschaften müssen es schaffen, möglichst viele Tore zu erzielen, sei es mit der Hand oder mit dem Ruder.

Bei den „Finals 2023“ kommt hinzu, dass die Sportler in der Variante „Speed Kanu-Polo“ spielen. Die bedeutet sowohl weniger Spieler – es treten zwei Vierer-Teams anstatt Fünfer-Mannschaften an – als auch weniger Zeit. Pro Spiel gibt es zwei achtminütige Blöcke, sonst sind es jeweils zehn Minuten.

Deutsche Kanu-Polo-Liga gilt als stärkste der Welt

Das sind alles Aspekte, welche die Intensität des Spiels nur noch verstärken, findet Hoppstock. Aber gerade diese Intensität, verleihe dem Sport auch einen besonderen Reiz, beschreibt es der 31-Jährige. Hoppstock selbst kam bereits mit neun Jahren zum Kanu-Polo, nachdem er bereits zuvor viele andere Sportarten ausprobiert hatte. „Ich habe dann zunächst auch noch nebenher weiter Volleyball gespielt. Aber weil ich sehr leistungsorientiert bin, habe ich mich dann voll auf den einen Sport konzentriert.“

Und dies mit einigem Erfolg. Trotz der relativ jungen Geschichte des Sportes ist Hoppstocks Heimatverein, der 1. Meidericher Kanu-Club aus Duisburg, eine Größe in der 1995 gegründeten Deutschen Kanu-Polo-Bundesliga – und steht aktuell sogar an deren Spitze. Mit neun deutschen Meistertiteln sind die Meidericher außerdem der zweiterfolgreichste Verein in einer Liga, die, laut Hoppstock, als die stärkste der Welt gilt.

Marco Hoppstock: Rollen als Spieler und Trainer ergänzen sich

Dementsprechend überrascht es nicht, dass Hoppstock nicht nur den Sieg bei den Finals, sondern auch den Gewinn der Champions League mit seinem Verein im Blick hat. „Jetzt nochmal einen großen Titel zu gewinnen, das wäre das Ziel“, beschreibt er seine ganz persönlichen Ambitionen. Aber auch über seine Rolle als Spieler hinaus gibt es am Wochenende viel zu tun. „Die Finals sind eine gute Gelegenheit, das Teilnehmerfeld zu sichten“, erklärt der Bundestrainer.

Das Team des Kanu-Polo-Bundesligisten 1. Meidericher KC. Vorne v.l.: Wolf Gluch, Bjarne Laurenz, Flemming Hekers, Jan Grünewald, Marco Hoppstock, hinten v.l.: Max Schröer, Erik Beukenbusch, Tim Schröer, Moritz Bäcker, Jonas Kotermann. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Ob sich die Rollen als Spieler und Trainer dabei in die Quere kommen? Diese Frage werde ihm öfters gestellt, sagt Hoppstock und winkt ab. Seiner Erfahrung nach ergänzten sich die beiden Aspekte seiner Karriere viel eher. „Wenn ich im Spiel bin, dann bin ich voll im Moment“, beschreibt er, „und als Trainer habe ich die Perspektive von außen. Beides ist wichtig.“

Kanu-Polo-Sport: Europameisterschaft dieses Jahr in Deutschland

Die Finals sind nur einer von vielen Stopps, die Hoppstock dieses Jahr hatte und noch vor sich hat. So nahmen die deutschen Kanu-Polo-Teams im Juni sehr erfolgreich am Europacup in Frankreich teil. Aktuell befinden sich die Athleten in der Endphase der Bundesliga-Saison. Im September steigt die Europameisterschaft in Brandenburg. Hoppstock gibt sich allerdings gelassen: „Dieses Jahr ist es im Vergleich noch ziemlich ruhig.“