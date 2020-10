Fichte-Sportleiter Mewes: „Das interessiert mich nicht!“

Groß war die Aufregung am Sonntag, als die Partie in der Fußball-Landesliga zwischen Gastgeber Fichte Lintfort und Blau-Weiß Dingden kurz vor dem für 15.15 Uhr geplanten Anpfiff abgesagt wurde. Einer der erkrankten Fichte-Spieler hatte per SMS seinem Trainer Volker Hohmann um 15.03 Uhr mitgeteilt, dass sein Corona-Test positiv ausgefallen sei. Das entsprechende Gesundheitsamt hätte die Mitteilung soeben verschickt. Der informierte Staffelleiter Holger Tripp ordnete umgehend eine Absetzung der Partie an.

„Ich kann verstehen, dass die Leute am Platz in dem Moment sauer waren, aber es interessiert mich nicht“, so Fichtes Sportleiter Georg Mewes. „Man muss sich doch mal klar machen, um was es hier geht, nämlich die Gesundheit der Spieler. Das Wichtigste ist doch, dass es dem Jungen einigermaßen gut geht“, sagt Mewes. „Und nein, ich wusste auch nicht, dass das Gesundheitsamt sonntags arbeitet. Aber anscheinend tut es das derzeit.“

Das Gesundheitsamt sagt, wie es weitergeht

Der positive Befund und die Liste der Akteure, die mit dem Spieler noch beim Dienstag-Training waren und zum Teil auch die Kabine geteilt haben, gehen umgehend an Staffelleiter Holger Tripp sowie das Gesundheitsamt. „Das sagt uns auch, wie es weitergeht. Ich gehe davon aus, dass bei uns einige Leute in Quarantäne müssen und wir vorerst nicht spielen werden. Wir hatten ja noch mehr Spieler, die sich krank fühlten. Das Training ist schon komplett abgesagt“, so Mewes.

„Das ist sicherlich ein ungewöhnlicher Fall, aber die richtige Reaktion“, so Henrik Lerch, Pressesprecher des Fußball-Verbandes Niederrhein. „Wir haben bisher gute Erfahrungen mit kurzfristigen Absetzungen gemacht, es ist die einzige vernünftige Maßnahme in so einer Situation. Und natürlich müssen die Vereine den positiven Befund schriftlich nachreichen.“

Wolfgang Jades: „Hatten wir schon öfters“

Ansonsten passiert was? „Dann wird das Spiel gewertet. Aber das hat es bei 207 bisher abgesetzten Spielen noch nicht gegeben“, erläutert Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses. „Die Vereine bekommen ein paar Tage Zeit, um den Nachweis zu erbringen und vorher gibt es überhaupt keinen Grund, eine andere Motivation hinter so einer Absage zu vermuten. Das haben die gegnerischen Vereine auch bisher nie getan, weil jeder weiß, dass es beim nächsten Mal seine eigene Mannschaft treffen könnte.“ Zudem kann Jades bestätigen, dass Gesundheitsämter sonntags Betroffene über positive Corona-Befunde informieren. „Das hatten wir schon öfters.“

Insgesamt ist Jades mit dem bisherigen Verlauf der Saison zufrieden. „Wir führen an jedem Spieltag über 95 Prozent der Partien durch und von den 207 abgesetzten Spielen in 111 Ligen sind 35 schon nachgeholt und über 100 in den kommenden zwei Wochen neu angesetzt.“

Das Spiel von Fichte Lintfort gegen Blau-Weiß Dingden allerdings noch nicht. Denn wie es an der Franzstraße weitergeht, entscheidet das Gesundheitsamt.