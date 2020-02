Am Niederrhein. In der Fußball-Landesliga gab es in der Winterpause vier Trainerwechsel. Auch bei Fichte Lintfort und dem SV Scherpenberg. Eine Zwischenbilanz.

Sieben Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen bei 18:9 Toren. So liest sich vor dem 22. Spieltag am kommenden Wochenende in der Fußball-Landesliga die Statistik jener vier Trainer, die im Januar bei ihren Vereinen neu eingestiegen sind. Die Erfolgsbilanz ist allerdings äußert ungleich verteilt. Der SV Scherpenberg mit Ralf Gemmer an der Linie feierte zwei Punktspielsiege und den Einzug ins Kreispokalfinale. Die vom Moerser Sven Schützek betreute SV Hönnepel-Niedermörmter brachte in drei Landesliga-Spielen immerhin sieben Pluspunkte auf die Habenseite und schob sich damit auf Nicht-Abstiegsplatz 14.

Direkt dahinter liegt die Holzheimer SG, bei der der vom Bezirksligisten SC Victoria Hamburg II an den Niederrhein gewechselte Iraner Hamid Derakhshan ebenfalls zwei Startsiege feiern durfte.

Dagegen hat es bei TuS Fichte Lintfort und dem vom FSV Duisburg als Schützek-Nachfolger verpflichteten Volker Hohmann noch nicht so richtig gezündet. Auf die Halbfinalniederlage nach Elfmeterschießen im Kreispokal gegen den SV Scherpenberg folgten zwei Schlappen in der Landesliga. Fichte rückt damit bis auf drei Punkte an Holzheim und Abstiegsplatz 15 heran.

Neuer Schwung sieht anders aus. Fichtes Vorstandschef Gerd Wahle ist allerdings weit davon entfernt, den Personalwechsel an der Seitenlinie deshalb gleich in Zweifel zu ziehen. „Ich gehöre nicht zu den Menschen, die nach drei Niederlagen alles hinterfragen. Wir werden ohnehin für die neue Saison einige Veränderungen vornehmen und so versuchen, unsere offensichtlichen Defizite abzubauen“, betont Wahle im NRZ-Gespräch, „nach Karneval setzen wir uns deshalb zusammen und werden personell einiges analysieren.“

Kampf mit Fichte Lintforts Defiziten

Die Lintforter Defizite sind ja bekannt, auch wenn die Hinrunde unter dem alten Trainer Sven Schützek bei am Ende zehn Zählern Vorsprung auf die vier Abstiegsplätze noch überaus günstig verlaufen war. Grundsätzlich lahmen die Lintforter offensiv. 24 Tore sind die zweitschwächste Ausbeute. Nur der Tabellenvorletzte Blau-Weiß Dingden (20) ist aktuell noch mieser. Auch das Abwehrverhalten bei 47 Gegentreffern bleibt eine Baustelle. Verbesserungswürdig ist das Umschaltspiel. Viel bleibt an Spielmacher El-Houcine Bougjdi hängen, der in der Hinrunde oft auch das Ziel rustikaler Gegenspieler geworden und deshalb nicht selten angeschlagen aufgelaufen war.

„Ich bin mir trotz allem sicher, dass wir unsere Serie starten und am Ende der Saison über dem Strich stehen werden“, sagt Fichte-Chef Wahle. Sonntag geht es für die Lintforter um 15 Uhr beim Mitkonkurrenten VfL Rhede weiter.

Maximilian Stellmach (links) blüht unter seinem neuen Trainer auf. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Deutlich zuversichtlicher hören sich die Töne derzeit beim SV Scherpenberg an. Trainer Ralf Gemmer hat vor allem seinem Torjäger Maximilian Stellmach neues Selbstvertrauen eingehaucht. Der 27-jährige ehemalige Oberliga-Stürmer war beim 4:1 gegen Giesenkirchen und beim 2:1 kürzlich in Rhede mit insgesamt fünf Treffern maßgeblich am Moerser Aufschwung beteiligt. „Vertrauen vom Trainer ist grad für einen Angreifer sehr wichtig. Ich fühle mich jedenfalls derzeit sehr gut“, versicherte Stellmach nach seinen beiden Treffern beim Auswärtssieg in Rhede.

SV Scherpenberg: Mehr Bälle mit klarem Blick

Spielerisch sind die Scherpenberger ohnehin alles andere als ein Abstiegsaspirant. Kämpferisch hat das Team allerdings auch einiges im Tank. „Beides hat mir bisher gut gefallen. Manchmal wünsche ich mir allerdings, gerade im Spielaufbau, dass die Bälle mit mehr klarem Blick gespielt werden. Unsere Fehlerquote ist da manchmal noch etwas hoch“, merkt Trainer Ralf Gemmer an.

Eine andere Baustelle will der Duisburger Coach, der im Kreis Moers schon den SV Schwafheim auf Landesliga-Niveau betreut hat, ebenfalls angehen. „Für meinen Geschmack wird auf dem Platz untereinander zu viel gemeckert. Wir sollten den Fokus auf die wichtigen Dinge legen und nicht mit uns selbst andauernd hadern, wenn etwas schiefgeht“, sagt Gemmer.

Bisher ging unter seiner Regie ja nicht viel schief. Das soll sich auch nicht am kommenden Sonntag (15 Uhr) bei der Oberliga-Reserve des TSV Meerbusch ändern. Im Hinspiel gelang dem SVS ein leichter 3:0-Erfolg.

SV Hönnepel: Mehr Disziplin, andere Ansprache

Unbequem und forsch, das sind zwei Attribute, die dem Moerser Fußballtrainer Sven Schützek nicht fremd sind. Mit diesen Attributen ist der Coach bisher gut gefahren. Ausgerechnet der ehemalige Trainer von Fichte Lintfort arbeitet nun am Klassenerhalt der SV Hönnepel-Niedermörmter. „Die Landesliga halten wir zu hundert Prozent“, versichert Schützek. Das könnte auf Kosten der Lintforter gehen, wo der 43-Jährige viereinhalb Jahre verantwortlich an der Seitenlinie gestanden hat. Übrigens auch als Sportlicher Leiter.

Schützeks neue Aufgabe bis Juni 2022 bedeutet auch die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte – obwohl der Trainer versuchen wollte, mal in der Oberliga Fuß zu fassen. In Kalkar betreute er von 2011 bis 2015 schon die Bezirksliga-Reserve.

Mit einer guten Portion Disziplin – unter anderem verlegte Schützek den Trainingsstart unter der Woche nach hinten, damit auch alle Spieler pünktlich sein können – und „mit einer völlig anderen Ansprache“, wie der Coach betont, versuchen die Gelb-Schwarzen den Weg raus aus der sportlichen Dauerkrise. Die hatte unter Vorgänger Thomas von Kuczkowski ja irgendwie latent geherrscht, obwohl sich das Team in der vergangenen Saison im letzten Punktspiel noch den Klassenerhalt sichern konnte.

Die härteste Prüfung hat Hö.-Nie. übrigens am Sonntag (15 Uhr) vor sich: Dann geht es zum Tabellenführer Sterkrade-Nord.