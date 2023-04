Fichte Lintfort zieht gegen SV Scherpenberg ins Finale ein

Am Niederrhein. Fußball-Landesligist Fichte Lintfort steht im Finale des Andreas-Thiemann-Kreispokals, schlägt im Halbfinale Liga-Konkurrent SV Scherpenberg.

Fichte Lintfort steht im Finale des Andreas-Thiemann-Kreispokals. Der Fußball-Landesligist gewann ein spektakuläres Halbfinale gegen Liga-Konkurrent SV Scherpenberg mit 4:3 (2:2) und spielt am Pfingstmontag, 29. Mai, auf der Anlage des TV Asberg gegen A-Kreisligisten OSC Rheinhausen.

Die Lintforter sind durch ihren Finaleinzug gleichzeitig auch für den Niederrheinpokal der kommenden Saison qualifiziert. Scherpenberg spielt am selben Tag gegen den GSV Moers um den dritten Niederrheinpokal-Platz.

Im Halbfinale nahmen beide Trainer im Vergleich zu den vorhergehenden Ligaspielen einige Veränderungen vor. Unter anderem stellt Fichte-Coach Meik Bodden Gian-Luca Wilden ins Tor. Da beim SVS gleich alle drei Torhüter ausfielen musste Torwarttrainer Christian Furchert zwischen die Pfosten.

Lintforter Gastgeber erwischt den besseren Start

Die Lintforter Gastgeber erwischten aber schließlich den besseren Start und gingen bereits nach vier Minuten durch eine starke Aktion über die rechte Seite samt überlegten Abschluss von Emirhan Karaca in Führung. Und Karaca legte in der 18. Minute nach – diesmal nach einer schönen Flanke von Robin von Radecke.

Nach ähnlichem Muster trafen die dann immer stärker werdenden Gäste zum Anschluss. Die Flanke von Andre Rieger verwertete Tim Keinert (32.). Nach Foul von Luigi Lo Curto an Rieger glich Baran Özcan per Elfmeter dann noch vor der Pause aus.

SVS verpasst höhere Führung

Das schönste Gäste-Tor fiel in deren Drangphase nach der Pause. Am Ende einer tollen Kombination über El Houcine Bougjdi und Keinert musste Shumma Kurihara nur ins leere Tor schieben (60.).

In dieser Phase verpasste der SVS aber eine höhere Führung. In einer spektakulären Schlussphase glich zunächst Julian Thiel nach starkem Solo für Fichte aus (76.). Im Gegenzug traf Andre Rieger die Latte von wo der Ball aus Sicht des Schiedsrichters auf und nicht hinter die Linie sprang, zum Unmut der Scherpenberger. Stattdessen gelang Lars Hoffmeister nach Flanke von Gabriel Derikx das Lintforter Siegtor.

Fichte-Trainer Bodden sagte nach dem Spiel: „Das war ein packendes Spiel mit Höhen und Tiefen. Scherpenberg hätte das 2:4 machen und auch gewinnen können. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, vor allem wie sie zurück gekommen ist.“

Bodden: „Nach dem 2:0 ein bisschen den Faden verloren“

Zum Spielverlauf sagte der Lintforter Coach schließlich: „Wir haben nach dem 2:0 ein bisschen den Faden verloren. In der zweiten Halbzeit haben wir schlecht begonnen. Was Gian-Luca Wilden in der Halbzeit da gehalten hat, war sensationell. Julian Thiel und Lars Hoffmeister die reingekommen sind, waren dann echte Mentalitätsspieler und haben uns enorm geholfen. In der Schlussphase war es von beiden Mannschaften ein Spiel mit offenem Visier.“

Scherpenbergs Trainer Ralf Gemmer sagte im Anschluss an die Partie: „Wir hatten das Spiel über weite Strecken in der Hand. Wir haben es nach dem frühen 2:0 gut runtergespielt und hätten das Spiel dann entscheiden müssen. Und wir haben ja auch das vierte Tor gemacht. Der Ball war klar hinter der Linie. Am Ende ist es schade, dass wir ausgeschieden sind, aber alles gut. Es haben viele Spieler gespielt, die sonst weniger spielen, und die haben die Aufgabe gut erfüllt. Ich kann keinem einen Vorwurf machen.“

So haben sie gespielt

Fichte: Wilden - S. Rume (40. Sonnabend), Vizuete Mora, Sprenger, Lo Curto (46. Lo Curto) - Ehis (59. Thiel), Öztürk (59. Öztürk) - Brajic, Karaca (66. Ortstadt), von Radecke - Pin.

SVS: Furchert - Willing (76. Meier), Rustemi (90. Frömmgen), Ansumana, El Abdouni - Kocoaglu, Özcan - Rieger, Bougjdi, Kurihara - Keinert (82. Strode).

