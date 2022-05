Fichte Lintfort vertraut weiter auf bewährtes Funktionsteam

Gute Arbeit bei Fichte Lintfort in der Landesliga: Trainer Meik Bodden (rechts) und sein Co-Trainer Gökhan Erol.

Kamp-Lintfort. Vor dem Heimspiel gegen den RSV Praest hat das Funktionsteam des Fußball-Landesligisten Fichte Lintfort für die neue Saison zugesagt.

Die gute Nachricht vor dem Heimspiel am Sonntag um 15.30 Uhr gegen das Fußball-Landesliga-Schlusslicht RSV Praest widmete Fichte Lintforts Trainer Meik Bodden seinem Funktionsteam. Das wird nämlich unverändert in der bewährten Formation in die Spielzeit 2022/23 gehen.

Fichte-Trainer Bodden spricht Sonderlob aus

„Ich freue mich sehr, dass ich auf alle bauen kann“, betont Bodden. Dazu zählen neben Sportleiter Thorsten Schikofsky und Co-Trainer Gökhan Erol, der ja gemeinsam mit Bodden für die neue Saison schon verlängert hatte, natürlich Torwarttrainer Sascha Wicher, Haupt-Physiotherapeut Fabian Hanisch und sein Kollege Andy Pluskat sowie Andrea Schraven. Für die Fichte-Betreuerin spricht der Coach ein Sonderlob aus: „Sie macht sehr viele Dinge für Mannschaft und Verein, die wertvoll sind, aber oft erst dann richtig auffallen, wenn sie nicht gemacht werden.“

Sportlich hoffen alle darauf, dass sich die Fichte-Elf am Sonntag gegen Praest für die 1:6-Pleite zuletzt bei den Vereinigten Sport-Freunde Amern rehabilitiert. „Ich bin gespannt, ob wir gegen einen sehr defensiv eingestellten Gegner eine gewisse geistige Reife an den Tag legen“, sagt Coach Bodden.

Fichte Lintfort: Trio steht wieder im Kader

Die Gäste haben auch nach 23 Spielen noch keinen Landesliga-Punkt ergattert, schlugen sich zuletzt allerdings achtbar und verloren gegen starke Gegner stets knapp. „Praest hat meinen größten Respekt. Sie hätten zurückziehen können, spielen die Saison aber durch. Da könnten sich andere Vereine eine Scheibe von abschneiden“, so Bodden.

Die Lintforter sind personell wieder etwas besser aufgestellt. Außenstürmer Gabriel Derikx, Innenverteidiger Lars Hoffmeister und Sechser Emirhan Karaca gehören nach Verletzungspausen allesamt wieder zum Kader. Für ein Spiel über die volle Distanz dürfte es aber noch nicht reichen. Torjäger Florian Ortstadt sowie Elias und Moritz Bergmann fehlen verletzt.

