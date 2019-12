Fichte Lintfort: Vertragsgespräche mit Schützek verschoben

Im Fußball kommt es immer auch auf die Umstände an. Diese sind zu berücksichtigen, um zu beurteilen, ob eine Leistung, eine Hinrunde, eine gesamte Saison gut oder weniger gut verlaufen ist. Das trifft in der Winterpause besonders auf Fichte Lintfort zu. In die Fußball-Landesliga mit der mutigen Ambition gestartet, vielleicht unter die Top 6 zu kommen, entpuppte sich das Unterfangen umständehalber als unrealistisch. Es gab kurzfristige Komplettausfälle wie die Homberger Neuzugänge Jerome Manca (Knorpelschaden) und Jonas Haub (Wechsel zu Oberligist TVD Velbert). Oder etwa Repelens Arjeton Krasniqi, der als Bezirksliga-Torjäger die neue Aufgabe unterschätzt, sich dann aus dem Staub gemacht hatte und in der Rückrunde vermutlich für B-Kreisligist FC Neukirchen-Vluyn auflaufen wird.

Rechnet man schwere Verletzungsausfälle im Laufe der Hinrunde hinzu und bedenkt man die Tatsache, dass zwischenzeitlich auch Kicker mit Kreisliga-B-Niveau spielen mussten, „dann sind 25 Punkte eine Topzahl“, betont Trainer Sven Schützek. Top der Umstände halber.

Zwei glückliche Auswärtssiege

Neun Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sind schon ein gutes, aber kein dickes Brett. Schützek weiß das einzuschätzen. Schließlich hätte es für Fichte durchaus schlimmer kommen können. Zwei glückliche Auswärtssiege wie bei der SV Hönnepel-Niedermörmter oder beim SV Scherpenberg (jeweils 2:1) weniger auf der Habenseite, und die Entspannung beim Trainer und Sportleiter würde deutlich weichen.

Fichte Lintforts bester Spieler: El-Houcine Bougjdi. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Gerade gegen die Mitabstiegskonkurrenten lieferten die Lintforter allerdings. Gegen Giesenkirchen, in Dingden, in Hönnepel und gegen Fischeln wurde gewonnen. Dazu gab es ein 0:0 gegen Holzheim. Wie eng es allerdings für die Lintforter zugeht in der Landesliga, verrät das Torverhältnis. 23 erzielte Treffer sind zweitschwächster Wert vor Aufsteiger Dingden (17). Mit 43 Gegentreffern liegt Fichte auf Platz 15 – ebenfalls auf einem Abstiegsrang.

Spieler der Hinrunde: Kapuscinski

Das dickste Ausrufezeichen im Kader setzte ein Außenbahnspieler: Stefan Kapuscinski. Der 28-jährige ehemalige Meerbuscher blüht in seiner dritten Fichte-Saison auf, arbeitet auf der rechten Seite offensiv wie defensiv stets fürs Team und führt mit sieben Treffern die interne Torjägerliste an. Ein Lob verteilt Trainer Schützek auch an seine Jungspunde in der Abwehr: Simon Poschmann und Marvin Ring. „Beide leisten unter Druck viel und machen es gut. Sie sind wissbegierig, aber auch cool. Als Trainer geht mir da das Herz auf“, versichert Schützek.

Auch Robin von Radecke zeigte zuletzt beim 1:0 gegen Sonsbeck, was er drauf hat. Der 23-jährige ehemalige Repelener Juniorenspieler, der in der Ausbildung zum Feuerwehrmann steckt, stand bisweilen in der Kritik. „Weil ich weiß, dass er es noch besser kann“, hebt sein Trainer hervor, „Robin hat eine Riesenveranlagung, deshalb habe ich an ihn einen anderen, einen höheren Anspruch.“

Der Anspruch an Spielmacher El-Houcine Bougjdi ist natürlich auch nicht klein. Der frühere Scherpenberger ist am Ball flink, trickreich, stets mit Blick für die Kollegen, für Landesliga-Verhältnisse eine Augenweide, für die Gegner oft erstes Foul-Ziel. Allerdings scheint Bougjdi im Vorwärtsgang oft auf sich allein gestellt. Nur wenige im Team können sein Niveau mitgehen.

Trainer Schützek sieht das Problem differenzierter: „Durch unsere vielen Ausfälle konnte sich die Offensive nicht recht finden. Wir haben keine zwei Spiele mit der gleichen Startelf bestreiten können. Mit Julian Thiel allein vorn, der ein großer Kämpfer und Laufarbeiter ist, waren wir auch oft zu leicht ausrechenbar.“

Das soll sich ändern. Mit einem reaktivierten, fitten Sandro Leimbruch und dem neuen Japaner Kento Hashimura (FC Riseisha Osaka) gibt es im Angriff zwei schnelle Alternativen zum eher körperbetont agierenden Thiel. Spielbereit sollte dann auch der schnelle Udo da Silva Grasbeunder sein, der nach einer Operation länger als befürchtet passen musste.

Variable fünf fehlt indes weiterhin. Auf Torjäger Florian Ortstadt muss Fichte noch bis März verzichten. Erst dann kann der Mittelstürmer, der sich bereits ein volles Jahr mit einem Kreuzbandriss herumplagt, wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei Dynamiker Baris Özcelik sollte es nach einer Meniskusverletzung schneller gehen.

Wenn am 6. Januar an der Franzstraße wieder das Training aufgenommen wird, dann öffnet sich erneut das Austauschfenster für Vorstand und Trainer, über eine weitere Zusammenarbeit zu sprechen. So ist es jedenfalls verabredet. Der Vertrag von Trainer Sven Schützek, der in Personalunion auch den Posten des Sportleiters bekleidet, endet am 30. Juni 2020 nach fünf überaus erfolgreichen Jahren.

Gespräche über die Zukunft gab es bereits. Ein Abschluss steht indes noch aus. „Fichte ist mein erster Ansprechpartner“, betont Schützek, sagt aber auch: „Ich höre mir alles an, was kommt.“ Das schließt Konkurrenten natürlich mit ein.