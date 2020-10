Fichte Lintfort trauert um langjährigen Obmann Rainer Kühn

Elf Jahre her: Rainer Kühn auf der Lintforter Asche.

Der frühere Fußball-Obmann, Vereinswirt, Vorsitzende und Gönner des TuS Fichte Lintfort verstarb nach schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren.

Kamp-Lintfort. Die Lintforter Fußball-Gemeinde trauert um Rainer Kühn. Der langjährige Fußball-Obmann des TuS Fichte ist am Sonntag im Alter von 72 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. „Er war ein richtiges Lintforter Urgestein. Ihn kannte hier jeder“, sagt Norbert Lewing, Geschäftsführer der Fichte-Fußballabteilung, der in den achtziger Jahren noch gemeinsam mit Rainer Kühn für die DJK gekickt hatte.

Der stammte ursprünglich aus Niedersachsen, kam aber früh nach Kamp-Lintfort, wo er im Laufe seiner aktiven Karriere als Mittelstürmer für mehrere Vereine seine Tore schoss. Nach seiner Zeit auf dem Feld betrieb Rainer Kühn auch lange die Vereinsgaststätten der DJK und des TuS.

Kurzzeitig auch Vorsitzender bei Fichte

Bei Fichte stellte er sich übergangsweise sogar als 1. Vorsitzender zur Verfügung, war zudem auch Gönner der Fußballabteilung und bis zuletzt sehr am sportlichen Geschehen interessiert – so lange es möglich war auch als Besucher der Landesliga-Heimspiele auf der Platzanlage an der Franzstraße, von der er nur 200 Meter entfernt wohnte. Beim Treff mit früheren Mannschaftskameraden gab es meist nur ein Thema: den Fußball.

In Gedenken an Rainer Kühn wird die erste Mannschaft am Mittwoch (20 Uhr) beim Nachholspiel bei der SGE Bedburg-Hau mit Trauerflor auflaufen. Darüber hinaus soll es eine Gedenkminute geben.