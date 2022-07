Fichte Lintfort setzt beim 1. FC Kleve ein Ausrufezeichen

Bei Fichte Lintfort in Halbzeit zwei in Kleve am Freitagabend gewohnt stark im Zweikampf: Emirhan Karaca (in Rot), hier beim 2:3 gegen den GSV Moers am Ball.

Kleve. Im zweiten Test wusste Fußball-Landesligist Fichte Lintfort Freitagabend bei Oberligist 1. FC Kleve auf dem Kunstrasen am Bresserberg zu gefallen.

Im zweiten Testspiel der Vorbereitungsphase lieferte Fußball-Landesligist Fichte Lintfort am Freitagabend eine hervorragende Leistung ab und setzte sich beim Oberligisten 1. FC Kleve verdient mit 3:1 (2:0) durch. Neuzugang Mehmet-Ali Cengiz per Heber (15.), Mittelstürmer Carlos Pin mit einer schönen Einzelleistung (32.) sowie der eingewechselte Julian Thiel (55.) sorgten dabei für die Lintforter Treffer. Der erst 19-jährige Kevelaerer Diwan Duyar nutzte einen Stellungsfehler in der Fichte-Deckung zum Anschlusstor der Gastgeber (68.).

„Das war ein Super-Auftritt der Mannschaft“, lobte Trainer Meik Bodden, wollte aber auch nicht in Überschwang verfallen, „schon am Sonntag geht es weiter. Und die Vorbereitung ist ja noch lang.“ Dritter Gegner der Testserie wird am Sonntag (15 Uhr) auf dem Rheinhauser Kunstrasen In den Peschen der gut verstärkte A-Kreisligist OSC sein.

Fichte Lintfort mit einer starken Defensive

In Kleve am Freitagabend hatte Coach Bodden seine Startelf im Vergleich zum 2:3 gegen Bezirksligist GSV Moers auf gleich sieben Positionen verändert. Nach einer kleinen Anlaufphase zeigten sich die Lintforter in allen Mannschaftsteilen in guter Verfassung. Die Abwehrkette mit Leslie Rume und Lars Hoffmeister in der Innenverteidigung sowie den beiden Außen Philipp Hasse und Stefan Kapuscinski ließ Kleve kaum zur Entfaltung kommen.

Auf der Sechser-Position sorgte der ballsichere Marvin Ehis für das belebende Element. Mehmet-Ali Cengiz kam auf der Zehn statt auf der Sechs deutlich besser zur Geltung. Der Neuzugang vom VfB Speldorf sorgte per 30-Meter-Heber nach einem fatalen Klever Fehlpass im defensiven Mittelfeld nicht nur für die Führung, er bereitet auch das 2:0 durch Carlos Pin vor. Der 21-jährige Angreifer vom GSV Moers harmonierte vorn mit Gabriel Derikx, der als Linksaußen agiler wirkte als in der Mitte, durchaus gut.

Fichte-Torhüter Wilden mit einer Glanzparade

Torhüter Gian-Luca Wilden hatte gegen einen 25-Meter-Knaller von FCK-Kapitän Fabio Forster nur eine Chance, sich per Parade auszuzeichnen (40.), brachte auch einige schöne Pässe zum Mitspieler, verriet aber mit Ball am Fuß auch Schwächen, die es auszubügeln gilt. Nach dem Wechsel durfte dann erstmals Stefan Hüpen zwischen die Lintforter Pfosten. Der Neuzugang von Oberliga-Aufsteiger SV Sonsbeck dirigierte seine Vorderleute gut, konnte am Gegentor allerdings nichts halten.

Auch die nach der Halbzeit eingewechselten Fichte-Akteure fügten sich gut ins offensive 4-2-3-1 sowie ins defensive 4-4-2 ein. Akzente setzten vor allem Elias Bergmann über die rechte Außenbahn, Emirhan Karaca als zweikampfstarker Sechser sowie der einsatzfreudige Julian Thiel, dem dann auch der dritte Treffer nach einer starken Kombination über Gabriel Derikx und Elias Bergmann gelang.

1. FC Kleve kommt offensiv nur selten zum Zug

Die Klever zeigten sich im ersten Auftritt nur fünf Wochen nach dem finale Oberliga-Spiel gegen Schwarz-Weiß Essen (3:2) bemüht, kamen aber gegen laufstarke und einsatzfreudige Lintforter kaum zum Zug. Mit von der Partie waren auch die Neuzugänge Nathnael Scheffler (SV Sonsbeck), der im offensiven Mittelfeld nur wenige Akzente zu setzen wusste, sowie nach der Pause Tyrese Pritzer (VfL Rhede) und Folarin Williams (Jahn Hiesfeld). In der Spitze versuchte sich der 20-jährige Gastspieler Amine Feldaoui, der zuletzt für den Düsseldorfer Landesligisten SG Unterrath unterwegs war.

Fichte Lintfort: Wilden (46. Hüpen) – Hasse, Hoffmeister (46. Moritz Bergmann), Leslie Rume, Kapuscinski – Ehis (57. Karaca), Vizuete Mora (60. Appiah) – Derikx, Cengiz (46. Thiel), van Radecke (46. Elias Bergmann) – Pin (63. Öztürk).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region