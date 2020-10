Fichte Lintfort: Ortstadts Wechsel – es bleiben Fragen offen

Kamp-Lintfort. Der Wechsel von Torjäger Florian Ortstadt, der von Fichte Lintfort zu Fußball-Landesligist SV Hönnepel geht, wirf Fragen auf. Ein Kommentar.

Eigentlich ist die Sache eindeutig: Der Spieler mault an der Bank seinen Trainer an, zieht dann während eines 3:0 der Kollegen beleidigt in die Kabine ab. Der Trainer ist verärgert, zieht kurz nach dem Spiel die Konsequenz, den Spieler zu bestrafen, um seine Autorität wiederherzustellen.

Bis hierhin ist im Streitfall bei Fichte Lintfort zwischen Torjäger Florian Ortstadt und Trainer Volker Hohmann während und nach dem Heimsieg in der Fußball-Landesliga gegen den RSV Praest vor elf Tagen noch alles okay. Doch der emotionale Kinderkram, wie Fichte-Chef Gerd Wahle die ganze Geschichte nun schon mehrmals tituliert, ist eskaliert. Das kann nicht nur daran liegen, dass alle Beteiligten nach dem Praester Spiel lieber eine Nacht über die Angelegenheit hätten ruhen sollen.

Der Vorstand hat zwar richtig gehandelt und am Trainer festgehalten. Und die Führungscrew ist auch nicht der Forderung von Mittelstürmer Ortstadt erlegen, eben ihn statt des Coaches bei Fichte zu belassen. Dennoch sollten sich Wahle und Kollegen die Frage stellen, warum ein zugegeben schwieriger Zeitgenosse wie Ortstadt, eine treue Fichte-Institution, aus einer Emotion heraus so stur handelt wie er handelt. Nach der Trennung bleiben jedenfalls fragen offen.

Dass die Fichte-Mannschaft mit dem Verlust ihres Torjägers, dem Sportleiter Georg Mewes noch vor wenigen Wochen 20 Treffer und mehr in der gerade erst vier Pflichtspiele jungen Landesliga-Saison zugetraut hatte, geschwächt ist, zeigt ein Blick in die Statistik. Wenn Ortstadt fit war, hat er auch in der Regel zweistellig für Fichte getroffen.

Mit 31 Jahren und fast 15 Monaten Fußballpause während einer schweren Knieverletzung zählt der Mittelstürmer allerdings auch nicht mehr zum taufrischen Eisen. Dennoch dürfte es den Fichte-Lenkern sehr schwer fallen, umgehend für passenden Ersatz in der Offensive zu sorgen.