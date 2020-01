Fichte Lintfort holt Regionalliga-Spieler Lenders zurück

Vor knapp vier Wochen hatten sich die Wege von Fußball-Landesligist Fichte Lintfort und Innenverteidiger Alexander Lenders bereits getrennt. Aus beruflichen Gründen wollte der 33-jährige Niederländer, der immerhin 16 Partien für die Lintforter bestritten hatte und in der Abwehr als gesetzt galt, ein wenig kürzertreten. Mit dem Trainerwechsel von Sven Schützek zu Volker Hohmann scheint sich auch die zeitliche Flexibilität für Lenders verbessert zu haben.

„Ich bin sehr froh, dass Alexander zurück ist. Wir gewinnen in der Defensive auf jeden Fall an Qualität dazu. Zudem ist er aufgrund seiner Erfahrung natürlich auch ein Führungsspieler“, hebt Trainer Hohmann hervor. Vor seinem Wechsel an die Franzstraße war Lenders drei Saisons für den SV Straelen aktiv, darunter in der Spielzeit 2018/19 sogar in der Regionalliga West, also zwei Spielklassen höher als die Landesliga.

Der Fichte-Kader erhält übrigens noch eine weitere Verstärkung. Trainer Hohmann hat Ercan Kiraz ins Team geholt. Der 40-jährige Angreifer war zuletzt für die zweite Lintforter Mannschaft in der Kreisliga B aktiv, hat in jungen Jahren aber auch schon für den VfB Homberg in der Oberliga mitgemischt. „Auch er kann uns mit seiner Erfahrung weiterhelfen“, versichert Hohmann.

Am Donnerstagabend testen die Lintforter übrigens zum dritten Mal in der Vorbereitung ihre Form. Gegner dann ist allerdings nicht, wie angekündigt, Bezirksligist VfL Repelen, sondern Landesligist Duisburger SV 1900 aus der Nachbargruppe (Anstoß: 19.30 Uhr, Düsseldorfer Straße in Wanheimerort). „Wir haben nur zehn gesunde Feldspieler und zwei Torhüter derzeit zur Verfügung. Deshalb musste ich schweren Herzens den Test gegen Fichte absagen“, betont Repelens Trainer Sascha Weyen. Der wird am kommenden Sonntag ebenso ohne Testspiel auskommen und stattdessen ein Training leiten.