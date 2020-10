Kamp-Lintfort. In der Fußball-Landesliga holt Fichte Lintfort am Mittwochabend die Partie bei der SGE Bedburg-Hau nach. Dabei gibt es interessante Personalien.

Mit dem Ablauf der Spielwechselfrist am Montagabend um 24 Uhr sollte auch bei Fußball-Landesligist Fichte Lintfort eine gewisse Ruhe einkehren. „Die vergangenen Wochen waren nicht gerade einfach“, betont Cheftrainer Volker Hohmann. Ein Disput mit Mittelstürmer Florian Ortstadt mündete in den Abgang des Torjägers zu Ligakonkurrent SV Hönnepel-Niedermörmter. Rechtsverteidiger Baris Özcelik, bisher Startelfspieler bei den Rot-Weißen, zog dann am Samstag nach und spielt künftig auch in Gelb und Schwarz.

Eingespielte Teams im Vorteil

Umso bemerkenswerter war am vergangenen Sonntag die Reaktion der Fichte-Mannschaft. Der unerwartet klare 4:1-Erfolg beim Ligafavoriten VSF Amern zeigte nicht nur, dass die Hohmann-Elf fußballerisch eine gute Qualität besitzt. Der Sieg steigert nach einem eher holprigen Saisonstart durchaus auch das Selbstvertrauen. Das sollte sich auf die am Mittwochabend (20 Uhr, Kunstrasenplatz an der Schulstraße) anstehende Nachholpartie bei der SGE Bedburg-Hau positiv auswirken.

Mit einem Dreier könnten sich die Lintforter zumindest mal an das Spitzentrio der Landesliga heranspielen, das derzeit der SV Sonsbeck, der PSV Wesel und auch Blau-Weiß Dingden bilden.

Das aktuelle Tabellenbild bestätigt einen grundsätzlichen Eindruck, den Fichte-Trainer Hohmann gewonnen hat: „Die eingespielten Mannschaften sind im Vorteil und auch vorn. Wir können an einem guten Tag auch jeden schlagen. Wir sind aber noch nicht eingespielt und können uns auch schnell einen Knoten in die Beine spielen – wie beim 1:2 gegen Fischeln zum Saisonstart.“

Rafael Vizuete Mora überrascht als Özcelik-Ersatz

Inwieweit die Abgänge von Florian Ortstadt und Baris Özcelik die Lage in der Kabine beruhigt oder befeuert haben, lässt sich schwer abschätzen. Die Partie in Amern spricht eher für Beruhigung. Eine sportliche Konsequenz: Gabriel Derikx wird erneut als Mittelstürmer die Ortstadt-Position bekleiden. Der schnelle, trickreiche Angreifer erzielte in Amern seine beiden ersten Saisontore.

Als Rechtsverteidiger überraschte am Sonntag der ehemalige Budberger Rafael Vizuete Mora. „In den Zweikämpfen und im Passspiel war Rafa richtig gut. Er hat sich einen Starteinsatz in Bedburg verdient“, betont Trainer Hohmann.

Shawn Rume ist verletzt

Zwei Fragezeichen bleiben vor dem Bedburg-Spiel. Offensivkicker Tim Konrad, der 1:1-Torschütze von Amern, ist eigentlich beruflich eingespannt, will aber seinen Dienst noch irgendwie tauschen. Dazu plagt sich Shawn Rume mit einer Innenbanddehnung im Knie herum. Der kampfstarke Außenbahnspieler war deshalb in Amern kurzfristig ausgefallen.

Heute Abend in Bedburg wird es für Fichte auch darauf ankommen, die SGE-Offensive mit Falko Kersten, Robin Deckers und dem bisweilen lautstark lenkenden Spielmacher-Routinier Christian Klunder (37) unter Kontrolle zu halten.