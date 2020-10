Fichte Lintfort: Acht Spieler positiv auf Corona getestet

Kamp-Lintfort. Fußball-Landesligist Fichte Lintfort muss wegen der zahlreichen Corona-Fälle im Team wohl auch am nächsten Samstag noch pausieren.

Die Corona-Pandemie hat Fußball-Landesligist Fichte Lintfort hart getroffen. Insgesamt haben sich mittlerweile acht Spieler mit dem Virus infiziert. „Alle sind zu Hause und einigermaßen wohlauf“, sagt Trainer Volker Hohmann, „alle betroffenen Spieler sagen aber auch, dass sie eine solche Kombination von Hals- und Kopfschmerzen, Geschmacksverlust, Fieber und Kurzatmigkeit noch nicht erlebt hätten.“

Coach Hohmann selber ließ sich kürzlich auch testen, blieb dabei aber negativ. Die Landesliga-Partie beim PSV Lackhausen in Wesel an diesem Sonntag ist bekanntlich verschoben, auch das Niederrheinpokalspiel am nächsten Samstag gegen den Oberligisten VfB Hilden dürfte wohl ausfallen, weil die Quarantäne bei einigen Fichte-Akteuren dann noch andauert.

Fußball steht für Trainer Hohmann an diesem Wochenende dennoch im Blickpunkt: „Ich werde auf dem einen oder anderen Platz die Zeit nutzen, um ein wenig zu scouten. Wir wollen uns in der Winterpause ja vielleicht noch verstärken.“