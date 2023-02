Fichte gegen Scherpenberg: Auf diese Spieler kommt es an

Kamp-Lintfort/Moers. In der Fußball-Landesliga steht am Sonntag das Topduell Fichte Lintfort gegen SV Scherpenberg im Blickpunkt. Auf diese Spieler kommt es dabei an.

Die Spieltagskonstellation zum Re-Start in der Fußball-Landesliga ist durchaus bemerkenswert. Der Tabellenführer SV Scherpenberg tritt beim Rangvierten Fichte Lintfort an, die zweitplatzierte Arminia Klosterhardt erwartet den Mülheimer FC, aktuell Dritter. Und im Duell Sechster gegen Fünfter spielen der . Umso wichtiger dürfte es für Fichte Lintfort und den SV Scherpenberg sein, das Kreis-Derby am Sonntag ab 15.30 Uhr auf dem neuen Kunstrasen an der Franzstraße erfolgreich zu gestalten.

Fichte Lintfort gewinnt im Hinspiel mit 3:2

Das Hinspiel gewann Fichte in Asberg verdient mit 3:2. Es war die einzige Heimniederlage des Spitzenreiters. Worauf kommt es diesmal auf beiden Seiten an?

Tor: Hier gibt es keine Fragezeichen. Stefan Hüpen startet bei Fichte, Tobias Prigge bei Scherpenberg. Letzterer gilt als einer der besten Torhüter der Landesliga, der sich selten grobe Fehler erlaubt. Der Ex-Sonsbecker Stefan Hüpen hat sich bei Fichte zwar etabliert, offenbart aber gelegentliche Schwächen in der Strafraumbeherrschung.

Beide Teams in der Abwehr ersatzgeschwächt

Innenverteidiger: Beide Seiten spielen hier nicht in Bestbesetzung. Bei Fichte fehlen Kapitän Leslie Rume und, neu, Cedric Sprenger, der mit Verdacht auf Mittelfußbruch pausiert. Rafael Vizuete Mora und Lars Hoffmeister werden vor allem Scherpenbergs Bulldozer Darius Strode ausbremsen müssen. Auf der Gegenseite fallen Nico Frömmgen (rot-gesperrt) und Raffael Schütz (verletzt) aus. Marcel Gesemann dürfte deshalb gesetzt sein. Dazu könnten sich Ex-Mittelstürmer Tim Ramroth, der 19-jährige Linus Ansumana oder auch der kampfstarke Yunus Kocaoglu gesellen.

Bei Fichte Lintfort hat sich Rafael Vizuete Mora (in Weiß), hier im Testspiel gegen Klaus Keisers vom SV Sonsbeck, in der Innenverteidigung etabliert. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Außenverteidiger: Scherpenbergs Neuzugang Andre Willing muss links wegen eines Muskelfaserrisses passen. Ein guter Ersatz dürfte hier Ouassim El Abdouni sein. Rechts wird Ex-MSV-Profi Nico Klotz gewohnt angriffslustig auftreten. Bei Fichte kehrt Stefan Kapuscinski auf die rechte Seite zurück, links wird Philipp Hasse wohl dem Duell mit Klotz und Rechtsaußen Andre Meier entgegensehen.

Scherpenbergs Yunus Kocaoglu: Helfer im Erdbebengebiet

Defensives Mittelfeld: Hier hat Fichte den großen Nachteil, auf Kapitän und Antreiber Marvin Ehis (gelb-gesperrt) verzichten zu müssen. Wer neben dem zweikampfstarken Emirhan Karaca die anspruchsvolle, weil laufintensive Sechser-Position bekleidet, ist noch unklar. Bei Scherpenberg dürften mit Ibrahim Üzüm und Yunus Kocaoglu zwei eingespielte Sechser gesetzt sein. Kocaoglu weilte zuletzt als Helfer für eine Woche im Erdbebengebiet in der Türkei – sein Vater hat rund 250 Kilometer vom Unglück entfernt ein Haus –, ist aber wohl behalten zurückgekehrt.

Zehner-Position: Hier tut sich bei Fichte das größte Fragezeichen auf. Tim Konrad fällt wegen eines Mittelfußbruchs weiter aus. Dazu ist Mehmet-Ali Cengiz, der beim 1:1 in Bottrop hinter den Spitzen agierte, wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Neuzugang Jannick Kastner ist weiter verletzt. Dazu ist Julian Thiel nach einem Trainingszusammenprall mit Shawn Rume offenbar wegen Leistenproblemen nicht wirklich einsatzfähig. Scherpenberg ist mit den technisch versierten und auch schnellen Valdet Totaj und auch El Houcine Bougjdi hier in der weit besseren Position.

Beim SV Scherpenberg ein Wirbelwind mit Helferherz: Sechser Yunus Kocaoglu (am Ball), hier im Testspiel gegen Oberligist SV Sonsbeck. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

SV Scherpenberg mit großer Offensivpower

Offensive: Beide Teams haben einiges zu bieten. Der Fichte-Block mit Torjäger Carlos Pin (zehn Treffer) in der Mitte, Linksaußen Gabriel Derikx und Rechtsaußen Robin van Radecke bereitet in der Liga jedem Gegner Kopfschmerzen. Pin läuft die Kontrahenten gern hoch an, sorgt so für Ballgewinne. Dazu hat Fichte den genesenen Torjäger Florian Ortstadt, der die Luft für einen Starteinsatz aber noch nicht aufbringt nach achtmonatiger Pause, in der Hinterhand. Auf der Gegenseite verkörpern die Torjäger Darius Strode (15) und Maximilian Stellmach (13) zentral und von der linken Seite pure Angriffswucht. Das gilt auch für den schnellen Rechtsaußen Andre Meier.

Das sagen die Trainer: Fichte Lintforts Meik Bodden muss sich für seine Startelf etwas einfallen lassen: „Personell sieht derzeit alles ein bisschen dünn bei uns aus, aber wird werden mit einer fitten Truppe und vollgepackt mit Emotionen spielen.“ Scherpenbergs Ralf Gemmer, der auf seinen Neuzugang Baran Özcan (gelb-gesperrt/von SV Hö-Nie) verzichten muss, ist nach einer guten Vorbereitung zwar zuversichtlich. Sagt aber auch: „Ich rechne mit einer gut eingestellten Fichte-Elf, die Durchschlagskraft hat. Das Team steht ja nicht zufällig auf dem vierten Tabellenplatz.“

