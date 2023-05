Felix Sommer, PSV Kamp-Lintfort, Zweiter der Endrangliste

Kamp-Lintfort. Felix Sommer, zwölfjähriges Tischtennis-Talent vom PSV Kamp-Lintfort, ist Bezirksendranglistenzweiter; Darijan Halilovic, PSV-Neuzugang, Dritter.

Die diesjährigen Bezirksendranglistenspiele für die Tischtennisjugend U15 des Bezirks Düsseldorf wurden in Kamp-Lintfort ausgetragen. Unter den lediglich acht Jungs unter 14 Jahren mischte auch der erst zwölfjährige Felix Sommer mit. Er kommt aus der NRW-Liga Mannschaft der Jungen 19 vom PSV Kamp-Lintfort, die in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt geschafft haben. Felix Sommer qualifizierte sich beim Endranglistenturnier für das Top-32-Turnier des Westdeutschen Tischtennis Verbandes (WTTV).

Unter den besten acht Spielern des Bezirks belegte er in Kamp-Lintfort den zweiten Platz. Das schaffte er in den sieben Spielen mit fünf Siegen und zwei Niederlagen. Felix Sommers Niederlagen mussten allerdings beide in den Entscheidungssatz. Dort unterlag er dem späteren Sieger Victor Voigt von Borussia Düsseldorf nach toller Aufholjagd und zwei nicht genutzten Matchbällen mit 2:3 (4:11, 1:11, 11:5, 11:6, 4:11) und im darauffolgendem Spiel gegen Henry Vogt vom SC BW Mülhausen ebenfalls mit 2:3 (11:4, 12:10, 9:11, 9:11, 10:12).

Den möglichen Ranglistensieg verpasst

Anschließend holte er noch drei Siege, wobei er gegen Linde Zang von der DJK Holzbüttgen im Entscheidungssatz diesmal die Nase vorne hatte. Allerdings verpasste der Zwölfjährige gegen seine zum Teil deutlich älteren Konkurrenten den möglichen Ranglistensieg.

Den dritten Platz und somit ebenfalls die Qualifikation für das Top-32-Turnier erreichte auch Darijan Halilovic. Der Sohn von Asmir Halilovic begann einst beim TTV Falken Rheinkamp, ging danach zur Spvgg Sterkrade-Nord, wo er weiter per Doppelspielrecht bei den Erwachsenen, in der Jugend 19 aber nun für den PSV Kamp-Lintfort aufschlagen wird. Dann im NRW-Liga-Team mit Robin Paus, Tom Richter und Felix Sommer.

