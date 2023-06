Felix Sommer Dritter beim Westdeutschen Ranglistenturnier

Kamp-Lintfort. Zwölfjähriger, der für den PSV Kamp-Lintfort in der U19 NRW-Liga und bei den Herren vom TTC BW Sevelen spielt, unterliegt erst im Halbfinale.

Für das Tischtennis-Top32-Turnier der Jungen 15 in Wadersloh im Kreis Warendorf hatte sich der zwölfjährige Felix Sommer, mit einem zweiten Platz auf Bezirksebene qualifiziert. Er spielt der in der Jugend für den PSV Kamp-Lintfort in der U19 NRW-Liga und bei den Herren für den TTC BW Sevelen in der Bezirksliga.

In die Gruppenphase startete er mit einem 3:1 (16:14, 13:15, 11:5, 11:9)-Sieg gegen Jannik Kappmeier (TV Büren). In den ersten beiden Sätzen ging es knapp zu. Im zweiten Match gab Sommer gegen Luca-Elia Lübbert (TV Einigkeit Langenberg) den ersten Satz ab, steigerte sich und gewann erneut mit 3:1 (9:11, 11:6, 11:5, 11:9). Im abschließenden Spiel um den Gruppensieg gegen den an eins gesetzten Oskar Wegner (DJK Ewaldi Aplerbeck) unterlag Felix Sommer mit 1:3 (5:11, 11:9, 9:11, 8:11), stand als Zweiter aber in der K.-o.-Runde.

Zweimal Ausgleich nach 2:0-Führung

Im Achtelfinale wartete Maximilian Jüngerkes (TTC SV Niewenheim), der seine Gruppe ohne Satzverlust gewonnen hatte. Unbeeindruckt ging Felix Sommer in diese Partie, gewann die ersten beiden Sätze, musste den Ausgleich hinnehmen, setzte sich aber im fünften Satz zum 3:2 (11:5, 11:7, 9:11, 6:11, 11:8) durch und zog ins Viertelfinale gegen Rahdeen Haghighat (1.FC Köln), an Position zwei gesetzt, ein.

Erneut gewann Felix Sommer die ersten beiden Sätze, erneut gab es den Ausgleich und erneut auch das Happy End. Mit 3:2 (11:7, 14:12, 8:11, 7:11, 11:5) gewann er und zog gegen Maximilian Faß von der TTG St. Augustin ins Halbfinale ein.

Hochspannung im Halbfinale

Die beiden lieferten sich ein spannendes Match mit wechselnden Führungen. Doch nach dem 2:1 drehte Faß auf und gewann mit 3:2 (5:11, 11:2, 8:11, 11:4, 11:4).

Doch der Niederlage konnte er nicht allzu lange nachtraueren, seine Enttäuschung musste er rasch abschütteln. Das Spiel um Platz drei stand auf dem Programm.

Dion Selentin (TTSV Schloß Holte-Senden) forderte Sommer, der sich am Ende knapper als es das Endergebnis von 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) aussagte, durchsetzte. Neben der Bronzemedaille qualifizierte sich Felix Sommer auch für das Top24-Turnier auf westdeutscher Ebene. Genau wie sein zukünftiger Mannschaftskollege Darijan Halilovic, der 13. geworden war.

Einen besonderen Dank hatte sich im übrigen auch Trainerin Sandra Sänger vom PSV Kamp-Lintfort verdient, die Felix Sommer mit seinen Mannschaftskollegen bis zu viermal die Woche trainiert und im fast 150 Kilometer entfernten Wadersloh auch vor Ort war.

