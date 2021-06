Felix Klöckner ist Deutschlands schnellster 13-Jähriger

Felix Klöckner (vorne) vom Moerser TV über die 60 Meter Hürden in Sonsbeck.

Am Niederrhein. Beim Jubiläumssportfest „50 Jahre Golden Moments“ vom SV Sonsbeck sammelt die junge Mannschaft vom Moerser TV Bestzeiten und Qualifikationen.

Beim Jubiläumssportfest „50 Jahre Golden Moments“ vom SV Sonsbeck lief der 13-jährige Felix Klöckner vom Moerser TV über 60-Meter-Hürden mit 9,46 Sekunden an die Spitze der deutschen Altersklassen-Rangliste. Den 100-Meter-Sprint schaffte er in 12,91sek, obwohl er eigentlich noch die 75-Meter-Distanz läuft. Doch der MTV war mit einem großen Team im Willy-Lemkens-Sportpark.

Marlene Fenster (wJU18) holte sich mit 66,24sek über 400m Hürden die Quali für die Deutschen U18/U20-Meisterschaften Ende Juli in Rostock. Neue Bestzeit lief sie mit 16,40sek über 100m Hürden.

Julian Dorow (Männer) wurde über 100m in 11,09sek Zweiter, und Julian Kambartel (mJU18) holte mit 15,42sek über 110m Hürden einen neuen Vereinsrekord.

Neue Bestzeiten und die Qualifikation zu den Nordrheinmeisterschaften gab es noch über 80- und 100-Meter-Hürden. Die 12,78sek von Charlotte Pontow (W15) bedeuten Vereinsrekord und Quali, genau wie die neue Bestzeit von Alessia Piras (W15) mit 13,74sek. Die knackte auch Hannah Paulukuhn (wJU18) über die 100m Hürden in 16,33sek.

Auch die Jüngeren glänzten: Emma Wall sprang tolle 4,75m weit, lief die 60m Hürden in 10,59 sek; Imke Martini (beide W12) kam über 60m Hürden in 10,65sek ins Ziel. Philip Klarhöfer stieß die Kugel auf klasse 7,49m, Theo Tietze (beide M12) beeindruckte mit 7:22,33 Minuten über 2000 Meter das komplette Trainerteam, überrundete in seinem Lauf sogar Konkurrenten.

