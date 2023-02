Felix Klöckner holt Nordrheintitel nach Disqualifikation

Moers. Die Verantwortlichen der Leichtathleten vom Moerser TV rechnen sich für Düsseldorf und Rhede noch mehr aus. Doch Fortuna mischt leider nicht mit.

Mit der schnellsten gemeldeten Zeit war Felix Klöckner (M15) vom Moerser TV bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften U16 in Düsseldorf heißer Anwärter auf den Titel im Sprint über 60 Meter. So lief er auch in 7,42 Sekunden die schnellste Vorlaufzeit. Doch hochmotiviert und nervös zuckte er im Startblock beim Endlauf und wurde disqualifiziert. Das wurmte ihn.

Nun lief Felix Klöckner mit 8,76 sek die zweitschnellsten Vorlaufzeit über 60 Meter Hürden, steigerte sich im Endlauf auf 8,49 sek und holte dann eben in dieser Disziplin den Nordrheintitel. Mit dieser Zeit ist er Zweiter in Deutschland. Aber auch in seiner dritten Disziplin hatte er Pech. Mit 5,94 Metern fehlten ihm ein Zentimeter zum Sieg im Weitsprung. Er wurde Zweiter.

Emma Wall behält die Nerven

Emma Wall (W14) trat ebenfalls mit der schnellsten Vorlaufzeit von 9,76 sek über 60 Meter Hürden zum Endlauf an, behielt die Nerven, steigerte sich auf 9,56 sek und holte den Nordrheinmeistertitel. In dem großen Weitsprungfeld landete die Moerserin auf der ungeliebten Nebenanlage, blieb mit 4,71 Metern unter ihren Möglichkeiten und verpasste den dritten Platz – ebenfalls nur um einen Zentimeter. Die MTV-Riege hatte auch im Kugelstoßen das Pech an den Fingern. Ein Zentimeter fehlten zum Vizetitel. Ihre 9,51 Meter bedeuteten aber eine neue persönliche Bestleistung – einen halben Meter mehr als die alte.

Bestleistung auch für Lukas Binn (M15), der mit 3,21 Meter im Stabhochsprung den dritten Titel für den MTV holte. Über 60 Meter wurde er in 7,90 sek Siebter – nach 7,78 sek im Vorlauf. Im Weitsprung kam er nicht ins Finale. Da zwei Athleten krank ausfielen, musste die mitfavorisierte 4x200 Meter Staffel passen.

Lukas Binn ist top mit dem Stab

Die zuletzt erkältete Imke Martini (W14) holte über 60 Meter mit 8,38 sek eine neue Bestleistung und die drittschnellste Vorlaufzeit. Im Endlauf wurde sie in 8,39 sek Vierte. Fiona Pullig (W15) lief im Endlauf mit 8,64 sek eine neue Bestzeit. Die 4x200 Meter Mädchen-Staffel musste auch kurzfristig umgebaut werden Fiona Pullig, Emma Wall, Imke Martini und Natalie Kleinhietpaß wurden in 1:53,88 Minuten Achte.

MTV-Quartett startet in Rhede

Vier Nachwuchsathleten vom Moerser TV waren auch bei den Regionsmeisterschaften der U14 in Rhede am Start.

Leonard Pullig (M12) wurde viermal Zweiter. Über 60 Meter Hürden in 11,63 sek, über 60 Meter in 8,93 sek, im Hochsprung mit 1,28 Metern – dreimal mit persönlichen Bestleistungen – und mit 4,48 Meter im Weitsprung. Sein Zwillingsbruder Bennet wurde mit neuen Bestleistungen dreimal Dritter über 60 Meter Hürden in 11,92 sek, über 60 Meter in 9,20 sek und mit 4,17 Metern im Weitsprung. Timo Glaser (M13) wurde Dritter über 60 Meter Hürden in 12,28 sek, mit 9,27 sek über 60 Meter Fünfter. Emma Bernards (W13) hatte mehr Fehlversuche im Hochsprung, wurde Dritte mit 1,28 Metern und Vierte in 11,67 sek über 60 Meter Hürden.

