Felix Klöckner: drei Disziplinen, drei Siege für Moerser TV

Moers. Der Leichtathletik-Nachwuchs vom Moerser TV hat überall Erfolg. Auch bei Nordrhein-Jugendmeisterschaften im Rahmen der Ruhr Games in Duisburg.

Mit den Ruhr Games in Duisburg genossen die U16- bis U20-Leichtathletinnen und -athleten vom Moerser TV einen tollen Rahmen. Immerhin waren in diesem Spektakel die Nordrhein-Jugendmeisterschaften der Altersklassen eingebettet. Und der MTV schnitt mit sieben Titelgewinnen äußerst erfolgreich ab. So viele hatte der Verein noch nie auf diesem Parkett geholt. Und es purzelten noch zahlreiche Vereinsrekorde.

Nicht nur beim MTV stach vor allem Felix Klöckner (M15) heraus. Mit seiner neuen Bestzeit von 11,11 Sekunden über 100 Meter war er nicht nur zweizehntel Sekunden schneller als zuvor, sondern schnappte sich auch erneut den Platz an der Sonne in der deutschen Bestenliste.

Über 80 Meter Hürden knackte er im Vorlauf mit 10,79 Sekunden erneut Bestleistung, war der Schnellste und der Titelfavorit. Im Finale ging ihm aber der Start daneben, Klöckner rannte der Konkurrenz hinterher, holte sie ein und gewann mit der neue Bestzeit aus dem Vorlauf.

Erster der deutsche Rangliste

Als Erster der deutschen M15-Rangliste mit 35,89 Sekunden startete Klöckner über 300 Meter und war auch da der Favorit. Mit neuer Bestzeit ließ er seine Kontrahenten weit hinter sich, schrammte mit 35,40 Sekunden knapp an der Vorjahresbestzeit des Mainzers Tobias Wewiorka (35,20) vorbei.

Imke Martini (W14) stellte über 100 Meter in 12,71 Sekunden einen neuen Vereinsrekord auf. Das Finale über 80 Meter Hürden verstolperte sie im Vorlauf als Mitfavoritin auf den Titel. Emma Wall (W14) stürzte sogar an Position zwei liegend an der fünften Hürde und flog raus.

Marlin Kubeck gewinnt die 400 Meter Hürden in neuer Bestzeit

Marlin Kubeck (WU18) gewann die 400 Meter Hürden. Ihre neue Bestzeit von 65,12 Sekunden bedeutet gleichzeitig einen Sprung in der deutschen Rangliste von Platz 21 auf den 12. Rang. Lukas Binn (M15) siegte als Favorit im Stabhochsprung, war mit seinen 3 Metern aber nicht zufrieden.

Damian Schmidt (MU18) holte sich im Hochsprung mit 1,84 Metern nicht nur den Sieg sondern auch noch eine Einladung in den Hochsprung-Landeskader. Julian Kambartel (MU20) wurde mit 4 Metern Vizemeister im Stabhochsprung und Vierter über 110 Meter Hürden. Dritter im Diskuswurf mit neuer Bestleistung wurde Philip Klarhöfer (M14) mit 30,13 Metern. Auch im Kugelstoßen holte er mit 9,56 Metern eine neue Bestleistung, wurde Siebter.

Staffel-Mädchen knapp an DM-Quali vorbei

Die 4 x100 Meter weibliche U20-Staffel mit Svenja Kompalla, Marlene Fenster, Lilly Stockhorst und Marlin Kubeck wurde in 49,88 Sekunden Dritter – verpasste knapp die Quali für die Deutschen Meisterschaften in Rostock.

Theo Tietze (M15) und Katharina Pontow (W14) liefen in der Mittagshitze die doppelte Stadionrunde. Tietze leistete 600 Meter lang Führungsarbeit und kam am Ende der 800 Meter mit neuer Bestzeit von 2:13,28 Minuten als Fünfter ins Ziel. Pontow gewann den B-Lauf in neuer Bestzeit von 2:33,68 Minuten und wurde Achte.

Kirill Zimich (M14) hatte Fronleichnam mit 2,75 Metern eine neue persönliche Bestleistung im Stabhochsprung aufgestellt. In Duisburg blieb er nur fünf Zentimeter darunter und wurde Fünfter.

>>>WEITERE BESTLEISTUNGEN

Mina Lenz lief die 80 Meter Hürden in 12,92 Sekunden, Fiona Pullig die 300 Meter in 44,28 Sekunden. Für die beiden W15-Athletinnen bedeuteten das neue Bestleistungen und jeweils Platz sieben. Pullig lief im Vorlauf über 100 Meter mit 13,27 Sekunden ebenfalls eine neue Bestzeit. Das gelang auch Natalie Kleinhietpaß (W14) in 13,49 Sekunden.

