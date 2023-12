Fechttalent Henrik Barby kommt in Halle bis ins Finale

Moers Zum internationalen Händel Cup geht es für die besten Moerser Fechterinnen und Fechter nach Halle an der Saale. Mit guten Ergebnissen.

Zum internationalen Händel Cup ging es für die besten Moerser Fechterinnen und Fechter nach Halle an der Saale. Im Herrenflorett der Altersklasse Senioren gingen 116 Fechter aus dem In- und Ausland auf die Bahnen. Im Damenflorett waren es 90 Starterinnen. Bei den Herren wollten Henrik Barby, Nils Fabinger, Alexander Jobst, Nick-Malte Lenschow, David Liebscher, Laureano Mehner und Simon Polotzek auf Punktejagd für die Seniorenrangliste gehen. Neben den „echten“ Senioren Fabinger, Lenschow und Liebscher, sowie dem U20-Fechter Polotzek gingen mit Jobst, Mehner und Barby auch Fechter an den Start, die sogar noch für die U17 startberechtigt sind.

Alle Moerser Fechter erreichten problemlos die Hauptrunde. In der Runde der letzten 64 Fechter zogen Laureano Mehner (56) und Simon Polotzek (49) den Kürzeren. In der Runde der letzten 32 war für Nils Fabinger (19) das Turnier beendet. Mit David Liebscher, Nick-Malte Lenschow und Henrik Barby standen aber drei Moerser Fechter unter den 16 besten Fechtern. Hier unterlag Liebscher knapp Luis Klein mit 11:15. Auch Lenschow hatte gegen Noah Braun aus München das Nachsehen.

Henrik Barby muss sich erst im Finale Luis Klein geschlagen geben

Barby war aber an diesem Tag kaum aufzuhalten. Nach dem sich der 17-Jährige bis ins Halbfinale vorgekämpft hatte, traf er dort auf den momentan drittplatzierten der Deutschen Rangliste und mehrfachen Deutschen Meister Laurenz Rieger. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache. Doch Barby ließ sich nicht beeindrucken und so stand es am Ende 15:12 für das Moerser Nachwuchstalent, was gleichzeitig die Finalteilnahme bedeutete. Auch wenn er im Finale dem nächsten A-Nationalfechter Luis Klein unterlag, so konnten er und sein Trainerteam mehr als zufrieden sein.

Mit Lureano Mehner auf Rang vier ist ein weiteres Moerser Talent momentan auf einem möglichen EM-Startplatz. „Die Saison ist noch jung und es kann allerhand passieren. Wenn Henrik allerdings weiterhin so fokussiert und ruhig die Turniere bestreitet ist für ihn nach der tollen letzten Saison auch in dieser Saison wieder alles drin“, so der Landestrainer am Moerser Leistungsstützpunkt Matthias Neuhaus.

Trainer Matthias Block: „Die Kurve zeigt nach oben“

Auch im Damenflorett ging es für die Moerser Sportlerinnen erfolgreich weiter. Dort traten Annemarie Braun, Renee Oymann und Linn Marie Völker an, um Ranglistenpunkte zu ergattern. Zunächst erreichten alle Fechterinnen die Hauptrunde. In der KO-Runde der letzten 64 Fechterinnen schied Völker, ebenfalls in der U17 startberechtigt, mit Platz 52 aus. Für Braun, startberechtigt auch noch für die U20, ging es eine Runde weiter. Sie wurde mit Rang 23 belohnt. Bis unter die letzten 16 schaffte es Oymann. Nach Freilos in der ersten Runde schlug sie Zoe Licate im 64 KO mit 15:7. In der Runde der letzten 32 konnte sie sich dann knapp mit 15:14 gegen Cora Schaller aus Radebeul durchsetzen. Im Anschluss unterlag sie dann der Tauberanerin Carlotta Sophie Moranti und belegte damit einen sehr guten Platz 12. „Es freut mich für unsere Mädchen sehr, dass sie sich heute hier so gut präsentiert haben. Die Kurve zeigt nach oben“, so der Moerser Cheftrainer Matthias Block.

