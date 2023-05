Fechtclub Moers freut sich auf Deutsche U17-Meisterschaft

Zwei, die ganz genau wissen, wie es geht, Deutscher Meister zu werden, und wie es sich anfühlt: Laureano Mehner (links) und Henrik Barby, 2019 in einem vereinsinternen Finalduell.

Moers. Die besten U17-Florettfechterinnen und -fechter Deutschlands kommen nach Moers. Der Fechtclub Moers richtet die Deutschen Meisterschaften aus.

Die besten U17-Florettfechterinnen und -fechter Deutschlands gastieren am Wochenende, 20. und 21. Mai, in Moers. Genauer im Enni-Sportpark-Rheinkamp. Dort werden die Deutschen-Meister-Titel im Einzel und den Mannschaften vergeben. „Wir haben unter den insgesamt knapp 180 Teilnehmern 13 Fechterinnen und Fechter aus Moers am Start“, ist Markus Tenbergen, 1. Vorsitzender vom Fechtclub Moers sichtlich stolz. Eigentlich wären es sogar 14, doch Adrian Pietsch muss verletzt passen.

So mischen bei den Damen für den FC Moers Teresa Abendroth, Mai Ly Boc, Katharina Hilbrandt, Lena Kosin, Linn Marie Völker und Viktoria Schomaker im Kampf um den nationalen Meistertitel mit. Bei den jungen Herren sind es Henrik Barby, Philipp Dörpinghaus, Alexander Jobst, Jan Lasse Klitzing, Laureano Mehner, Niklas Pagenkopf und Simon Polotzek. Jede Menge Routine und Erfahrung auf den heimischen Planches.

Einige Moerser Starter und Starterinnen sind sich ihrer Favoritenrolle bewusst

„Natürlich sind sich einige unserer Starter und Starterinnen ihrer Favoritenrolle bewusst, aber eine Heim-DM ist immer etwas Besonderes“, sagt dann auch der Moerser Stützpunkttrainer Matthias Block.

Henrik Barby und Laureano Mehner haben im vergangenen Jahr in der Altersklasse U15 bereits eine Heim-DM gewonnen. Sie wissen, wie es geht und wie es sich anfühlt. Das würde sie gerne in der U17 wiederholen. Simon Polotzek gehört auch zu den Topfavoriten – genau wie das Moerser Team am Sonntag.

Ein weiteres Highlight einer bisher fabelhaften Saison

„Wir können einer bisher fabelhaften Saison mit vielen Titel, mit EM- und WM-Teilnahmen für den FC Moers nun vor heimischer Kulisse ein weiteres Highlight folgen lassen“, freut sich Markus Tenbergen.„Unsere Fechterinnen und Fechter sind topvorbereitet, stehen in den Startlöchern“, sagt der Moerser Landestrainer Matthias Neuhaus.

Auch Giovanni Malaponti, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse am Niederrhein, Hauptsponsor der Deutschen U17-Meisterschaften in Moers, freut sich auf diesen Titelkampf. „An diesem Wochenende wird erneut deutlich, wie wertvoll die Nachwuchsarbeit des Fechtclubs und aller teilnehmenden Clubs und Vereine ist.“

>>>INFOS ZUR DEUTSCHEN U17-MEISTERSCHAFT

Start der Vorrundengefechte ist am Samstag, 9 Uhr, im Enni-Sportpark-Rheinkamp. Gegen 15:45 Uhr starten die Finalkämpfe. Sonntag gehen dann die Mannschaftsgefechte ebenfalls um 9 Uhr los. Die Finals werden gegen 14.30 Uhr ausgefochten. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

