FDP Neukirchen-Vluyn fordert Platzöffnung für Sportler

Am Niederrhein. Die FDP Neukirchen-Vluyn kritisiert die anhaltende Schließung der städtischen Außensportanlagen und weiterer Sporteinrichtungen für die Vereine.

Die Freien Demokraten (FDP) in Neukirchen-Vluyn kritisieren die anhaltende Schließung der städtischen Außensportanlagen, des Freizeitbades und der Sporthallen für die Vereine und Freizeitsportler. Wie berichtet, haben Bürgermeister Ralf Köpke und Franz Frings, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, trotz fallender Inzidenzen beschlossen, die Zentrale Sportanlage am Schulzentrum Tersteegenstraße weiter nicht zu öffnen. „Die Vereine und Sportler in Neukirchen-Vluyn sind zurecht entsetzt und sauer über diese Entscheidung“, so der FDP-Fraktionsvize Andrè Landskron. Er könne den Frust als aktiver Sportler nachvollziehen, zumal die FDP bereits im November 2020 mit Vorschlägen und Anregungen habe verhindern wollen, dass es zu solch einer Situation kommen kann. „Eine solche Entscheidung ist verantwortungslos, wenn man bedenkt, dass bereits letztes Jahr darauf hingewiesen wurde“, sagt deshalb auch der FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Sluiters.

„Die FDP Neukirchen-Vluyn setzt auf die Eigenverantwortung der Vereine und fordert die Öffnung der Außensportanlagen mit sofortiger Wirkung“, heißt es weiter in der Mitteilung der Liberalen. So solle in Neukirchen-Vluyn etwa den Beispielen aus Moers und Kamp-Lintfort gefolgt werden. Dort sind die Plätze für die Vereine geöffnet, die Klubs müssen die Einhaltung der Coronaschutzverordnung durchsetzen und überwachen. Das funktioniert in den Nachbarstädten.

„Die Anlagen in Moers und Kamp-Lintfort können mit unserer doch gar nicht verglichen werden“, hält Franz Frings dagegen. „Das sind alles Vereinsanlagen, bei uns ist es eine städtische Anlage, die im Schulzentrum eingebunden ist.“ Seines Erachtens seien die rechtlichen Grundlagen und Voraussetzungen deshalb völlig anders. Auch wenn nach Paragraf 9 der aktuellen, allerdings ständig geändert werdenden Coronaschutzverordnung der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf öffentlichen Anlagen unter freiem Himmel mit entsprechenden Maßnahmen erlaubt ist.

In Kamp-Lintfort kann sich hingegen der Beigeordnete Dr. Christoph Müllmann sogar darüber freuen, dass die Schwimmkurse durchgeführt werden können.

Wie die Redaktion gestern erfahren hat, wurde dem SV Neukirchen nun bereits von Vereinen aus Nachbarstädten das Angebot gemacht, deren Platzanlage zu nutzen. Doch gerade für die Kinder- und Jugendlichen könnte die Anfahrt schwierig werden, wenn die jungen Sportler normalerweise eigenverantwortlich zum Training anreisen.

