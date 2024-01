FC Neukirchen-Vluyn, von der türkischen Riviera in die Liga

Neukirchen-Vluyn Fußball-Bezirksligist FC Neukirchen-Vluyn hat im zweiten Jahr in Folge ein Trainingslager unter professionellen Bedingungen absolviert.

Der FC Neukirchen-Vluyn hat sich im zweiten Jahr in Folge besonders professionell und intensiv auf die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Bezirksliga vorbereitet. Erneut waren die Neukirchen-Vluyner bis zum vergangenen Wochenende im Trainingslager in der Türkei. Trainer Anel Pedljic war mit den acht Tagen an der türkischen Riviera sehr zufrieden und hofft auf einen ähnlich positiven Effekt wie in der Vorsaison. In der Tabelle würde er sich mit seiner Mannschaft nämlich gerne nochmal verbessern.

Mit 15 Spielern stieg das FCNV-Trainerteam vergangenen Donnerstagmorgen, 25. Januar, in den Flieger Richtung Türkei. Im zweiten Jahr hintereinander, auch wenn der Teil des Kaders, der nicht dabei war, in diesem Jahr etwas größer war. „Die Klausurphase lag dieses Jahr terminlich ungünstig, sodass die Studenten nicht mitkommen konnten“, erklärt Trainer Anel Pedljic. Doppelt ärgerlich für die Daheimgebliebenen war, dass die ersatzweisen zwei Trainingseinheiten bei der zweiten Mannschaft wegen gesperrter Plätze im winterlichen Deutschland zu Laufeinheiten wurden.

Mit Profivereine aus Bosnien, Südafrika, Ungarn, sowie Juniorenmannschaften von Schachtar Donezk

Umso wertvoller waren da die guten Trainingsbedingungen, die Trainer Pedljic mit dem Großteil seines Kaders im Trainingslager in dieser Zeit genießen konnte. „Super“, lautet sein klares Fazit: „Das war eine sehr gute Erfahrung für alle. Wir hatten top Bedingungen. Bei uns auf der Anlage waren auch zehn Profivereine aus Bosnien, Südafrika und Ungarn, sowie Juniorenmannschaften von Schachtar Donezk.“

Bei durchweg milden Wetter und mehr als 15 Grad absolvierten die Neukirchen-Vluyner an den meisten Tagen je zwei bis drei Trainingseinheiten. War die erste Einheit am Abend des Ankunftstages noch eher locker, wurden die Spieler am Freitagvormittag von Fitnesstrainer Menkreo mit einer Laufeinheit am Strand dann erstmals ordentlich gefordert. Nur am Montagnachmittag, etwa nach der Hälfte des Trainingslagers, gab es einen trainingsfreien halben Tag mit einem Ausflug nach Antalya samt Bootstour mit dem gesamten Tross.

„Auch für den Teamgeist und Zusammenhalt super“

„Die Jungs haben sehr gut gearbeitet“, war Pedljic mit den Trainingsleistungen und dem Einsatz seiner Schützlinge während des ungewohnt hohen Pensums aber rundum zufrieden und lobt: „Die Spieler haben sich immer wieder motivieren können und auch die Möglichkeiten vor Ort genutzt, mit Kältebecken und Massagen, um sich immer wieder gut zu regenerieren und für den nächsten Trainingstag fit zu sein.“ So hätten sich alle auf die anstehende Restsaison „körperlich gut vorbereitet“. Die acht gemeinsamen Tage seien außerdem „natürlich auch für den Teamgeist und Zusammenhalt super“ gewesen, versichert der Trainer.

Auch zwei Testspiele absolvierten die Neukirchen-Vluyner in der Türkei, wobei sich das hohe Trainingspensum wohl durchaus bemerkbar gemacht hatte. Gegen den Duisburger A-Kreisligist TSV Bruckhausen ging körperlich nach dem Führungstor von Astrit Krasniqi nicht mehr viel und am Ende hieß es aus FCNV-Sicht 1:4. „Da hat man gemerkt, dass der Akku leer war. Aber es war schon bewusst geplant, dass wir an die Grenze gehen“, so Pedljic, der aber vor allem mit der Leistung gegen Westfalenligist FC Nordkirchen zufrieden war: „Da haben wir lange das Spiel offen gehalten, auch wenn man am Ende gesehen hat, dass der Gegner in der Breite besser besetzt ist.“ Nach zwei Toren von Luca Hoff und einem lange spannenden Spiel unterlag der FC Neukirchen-Vluyn am Ende mit 2:5.

FCNV-Trainer Anel Pedljic sieht seine Mannschaft gewappnet für die zweite Saisonhälfte

Mit Stürmer Hoff, der, wie berichtet, nach seiner Rückkehr aus den USA in der Rückrunde regelmäßig zur Verfügung stehen wird und den vier Zugängen Ajdin Mehinovic (TuS Asterlagen), Adis Dedic (GSV Moers), Melvin Sijercic (VfL Repelen) und Fatih Sanverdi (zuletzt vereinslos) sieht Trainer Anel Pedljic seine Mannschaft gewappnet für die zweite Saisonhälfte: „Da sind wir jetzt, denke ich, gut aufgestellt und auch in der Breite jetzt besser besetzt.“

In der Hinrunde waren Leistungen und Ergebnisse der Neukirchen-Vluyner sehr schwankend. Unter dem Strich steht bisher ein mit zwölf Punkten beruhigender Abstand auf die Abstiegsplätze, aber mit Platz zehn eine deutlich schwächere Platzierung als in der Vorsaison. „Letztes Jahr haben wir nach dem Trainingslager eine gute Rückrunde gespielt und ich hoffe, das klappt wieder so“, meint Pedljic und formuliert als Ziel: „Mindestens einen einstelligen Tabellenplatz wollen wir auf jeden Fall schaffen, vielleicht auch wie vergangene Saison Platz sechs oder sogar noch einen Platz besser.“ Dass nach der Rückkehr aus dem Trainingslager am vergangenen Donnerstagabend dann, wie berichtet, am Wochenende gegen Bezirksligist SV Friedrichsfeld ein 2:1-Sieg gelang, darf als erster Schritt in die richtige Richtung angesehen werden.

