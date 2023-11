FC Neukirchen erwartet schweres Spiel in Praest

Trainer Anel Pedljic vom FC Neukirchen-Vluyn erwartet ein schweres Match am Samstag in Praest.

Neukirchen-Vluyn In der Fußball-Bezirksliga muss der wieder erstarkte FC Neukirchen-Vluyn auf dem Naturrasen des RSV Praest in Emmerich bestehen.

Im einzigen Spiel der Fußball-Bezirksliga an diesem Wochenende ist der FC Neukirchen-Vluyn am Samstag um 14.15 Uhr beim RSV Praest am Emmericher Brillackweg zu Gast. FCNV-Trainer Anel Pedljic erwartet eine in mehrerer Hinsicht unangenehme Aufgabe, peilt aber trotzdem einen Sieg an.

FC Neukirchen-Vluyn muss auf drei Spieler verzichten

Fraglich sind dabei noch die Einsätze von Franck Sylla (beruflich), Yassin Ait Dada und Tom Straub (beide angeschlagen). Und Trainer Anel Pedlic befürchtet, dass in Praest der Naturrasen „bestimmt katastrophal“ sein. „Jammern nutzt ja nicht“, schickt er aber schnell hinterher und meint: „Das Spiel ist angesetzt, und das müssen wir so annehmen.“

Das gilt erst recht, da die Aufgabe alles andere als leicht ist, wie Pedljic weiß: „Wir treffen auf einen Gegner, der eine gute Saison spielt. Sie haben Qualität, spielen seit Jahren schon zusammen und haben dazu richtig Mentalität. Also stehen sie nicht zufällig im oberen Drittel.“ Dennoch ist der FCNV-Coach guter Dinge: „Wir haben uns ja auch gefangen und die letzten fünf Spiele bis auf eins alle gewonnen. Also wollen wir auch Samstag dahin fahren und im besten Fall gewinnen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region