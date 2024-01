FC Moers schickt gleich drei Schützlinge zur U17-EM und -WM

Moers Linn Marie Völker siegt im Sparkassen-Cup, Laureano Mehner löst als Fünfter das EM-Ticket, Henrik Barby ist schon länger qualifiziert.

„Das hatten wir in dieser Altersklasse noch nie“, zeigte sich Matthias Block, Cheftrainer der Florettfechterinnen und -fechter vom FC Moers, sogar noch während des diesjährigen Sparkassen-Cups von seinen Schützlingen durchaus beeindruckt. Verständlich. Immerhin hatte sich Laureano Mehner bei den U17-Herren als Fünfter des Turniers am Samstag das Ticket für die Europameisterschaft sichern können. Das 16-jährige Top-Talent vom Fechtclub Moers wird nun zwischen dem 20. und 29. Februar in Neapel um die kontinentale Krone auf der Planche stehen. In der süditalienischen Stadt werden dann die Titel in den Altersklassen U17 und U20 vergeben.

Im Enni-Sportpark-Rheinkamp wurde es gerade in der Herrenkonkurrenz ein extrem spannender Wettlauf um die Tickets für die großen internationalen Turniere. Immerhin hatte der FC Moers für das Heimturnier gleich mehrere Eisen im Feuer, wobei Henrik Barby sein EM-Ticket bereits vor dem Sparkassen-Cup in der Tasche hatte. „Normalerweise gewinnt Henrik so ein Turnier wie hier“, ist Matthias Block vom Können des 16-Jährigen überzeugt. Nun konnte er aber diesmal keine Punkte für die deutsche Rangliste einheimsen, auf der er als drittbester Deutscher U17-Florettfechter geführt wird. Er unterlag im Kampf der besten 64 Fechtern dem Stuttgarter Kirill Schimann knapp mit 13:15, landete so auf dem 36. Platz bei 135 Teilnehmern.

Eine „aktive Verschnaufpause“ im Turnier für Henrik Barby

Geschlaucht, aber happy: Laureano Mehner vom FC Moers konnte sich den fünften Platz beim heimischen Sparkassen-Cup sichern und holte sich damit ebenfalls das EM-Ticket für Neapel. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

„Henrik ist momentan ziemlich geschafft“, weiß FCM-Vorsitzender Markus Tenbergen, was Barby zuletzt geleistet hat. Da ist solch ein, für ihn frühes Ausscheiden eher kein Beinbruch, sondern möglicherweise eine willkommene „aktive Verschnaufpause“ während eines Turniers. Und Laureano Mehner bog für seinen Vereinskollegen schließlich alles wieder gerade, schlug Schimann nur eine Runde weiter mit 15:9.

Unter den letzten 16 Fechtern ließ Mehner schließlich dem Münchner Felix Neuschäfer mit 15:8 keine Chance, musste bei den besten acht Fechtern dann allerdings dem Ukrainer Andrii Simonov vom OFC Bonn mit 7:15 den Vortritt lassen. Doch am Ende freute er sich über seine EM-Qualifikation. Und was ist mit dem WM-Ticket? „Dafür muss er bei der EM in Neapel nur ins Finale unter den besten Acht kommen“, grinste im Enni-Sportpark-Rheinkamp Matthias Block. Warum sollte das nicht klappen?

Trainer Matthias Block hat jede Menge Gründe, breit zu grinsen

Immerhin hat Block noch viel mehr Gründe, zu grinsen. Denn auch in der Damen-Konkurrenz wurde ein weiteres EM- und gleichzeitig das WM-Ticket gelöst. Linn Marie Völker, ebenfalls auf dem dritten Platz der deutschen Rangliste, ging als Hoffnungsträgerin vom Fechtclub Moers ins Rennen. Und die 16-Jährige ließ tatsächlich nichts anbrennen, wurde den Vorschusslorbeeren gerecht. Nach eindrucksvollen Gefechten in Vor- und Hauptrunde, stand sie in einer 115-köpfigen Konkurrenz schließlich im Finale, ließ beim 15:11-Erfolg der Marburgerin Finja Herwig keine Chance und löste damit das Ticket für die kontinentalen und globalen U17 Meisterschaften. Die WM steigt übrigens im saudi-arabischen Riad.

Mit Henrik Barby und Linn Marie Völker bei der U17-EM und -WM, sowie mit Laureano Mehner bei der U17-EM hat der FC Moers tatsächlich ein Ergebnis, was er in seiner langen, erfolgreichen Geschichte noch nie vorzeigen konnte. Henrik Barby ist außerdem für den U20-Weltcup in Zagreb am kommenden Wochenende qualifiziert.

